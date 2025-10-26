赴台南視察風災復建 賴清德：捷運藍線明年動土

總統賴清德返鄉視察「丹娜絲」風災的復建情形，並宣布會在中央全力促成台南捷運藍線的順利動工。（記者吳俊鋒攝）

總統賴清德今天回到台南視察「丹娜絲」風災受損房屋的復過狀況，並宣布會在中央大力幫忙，明年底前全市第1條捷運的藍線工程可以順利動土，以及鐵路立體化延伸到永康段（地下化）計畫獲得行政院核定，協助促成2大地方重要交通建設。

賴清德今天下午1點半抵達新營區五興里，在市長黃偉哲的陪同下，視察風災後屋損的修復狀況，他依序走訪陳、郭姓等2戶人家探望，並到地方信仰中心朝隆宮參拜，受到鄉親父老熱烈歡迎。

賴清德強調，民進黨在台南深受愛戴，一定要加倍努力地解決問題，並以更有感的施政作為，提供全面且必要的協助，讓大家盡快恢復正常生活，回報鄉親的栽培。

賴清德表示，丹娜絲是政府首度祭出屋頂、牆壁受損補助的風災，也是第1次設置前進指揮所，協調整合各相關單位，加速復建工作，顯見對民眾的用心與重視。

賴清德在致詞時也提到，國內6唯一還沒有捷運系統的，就是台南，他在市長任內，就積極推動，2018年行政院長任內，核定了藍線可行性研究，加速促成。

行政院於本月21日核定通過第一期藍線綜合規劃報告，計畫總經費達327.31億元，中央補助193.59億元，市府自籌133.72億元，攜手推動。

捷運藍線路線北起台鐵永康大橋站，南至東區文化中心，東延至仁德轉運站，全長約8.39公里，設有10座車站及1座機廠。

賴清德說，藍線經過人口稠密的永康、東區、仁德等地，能滿足通勤、觀光、商業、醫療等多元交通需求，將成為整體台南捷運路網的核心骨幹。

鐵路永康段地下化 拚明年核定

賴清德也希望黃偉哲在卸任前，可以再提出包含溪北地區的大台南捷運規劃，中央、市府一起推動，讓交通更便利。

賴清德指出，之前辛苦推動的鐵路地下化，全線預計明年底前通車，已經通過可行性評估的永康段延伸案，期盼市長黃偉哲繼續促成，屆時讓計畫也能順利獲得核定，他會在中央全力幫忙。

總統賴清德來到台南新營區，視察「丹娜絲」風災的復建情形，並致贈禮物給住戶。（記者吳俊鋒攝）

