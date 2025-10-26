公督盟：應立法規範「假民調」 縮短冷靜期恐加劇社會混亂

公督盟執行長張宏林。（資料照）

國民黨魁選舉落幕，但過程中藍營卻自爆遭中國介選，前中廣董事長趙少康更公布抖音相關數據佐證；回顧去年國民黨立院黨團在人數優勢下，用1分鐘強行初審通過「選罷法第53條修正草案」主張縮短民調冷靜期為3天。公督盟執行長張宏林今受訪時認為，此修法將拉大台灣各項選舉紛爭，並呼籲應修法規範假民調的問題。

國民黨立委翁曉玲提出「選罷法第53條修正草案」主張，至今無證據顯示民調結果會影響選民投票意向，並指維持禁令的國家也多限制在選前1至6日內，因此提案將選前禁止民調時間從10日縮短為前3日。



張宏林表示，中國對台灣的介選不是秘密，國民黨過去總是睜眼說瞎話，不承認中共介選的問題，而趙少康這次明確點出該問題是存在的事實。在中共介選的影響下與操作上，民調是其中一個問題，透過造假的民調是有可能在選舉前去造成對社會的混亂，該修法基本上是拉大了台灣各項選舉的紛爭。

「尤其在選舉前的冷靜期越來越短，會造成社會的對立！」張宏林說，民調最大的恐怖是沒有規範、造假的民調會讓選舉產生一些問題，縮短冷靜期是個問題、做假民調沒有刑責、罰則的部分更是台灣現在的亂象。

張宏林強調，某些單位各自拿錢去偷調相關的民調，都有意圖使人不當選或者其他可能的罪責，若立法院真的要修法就應針對造假民調的部分來修。此外，他也提及，民眾黨前主席柯文哲參選總統時聲稱，他的總統民調是排名第二，後續有很多的 資訊質疑這可能是整個造假的系統；另，還有大量的境外錯假資訊、假帳號對台灣選舉的影響。

「遺憾的不只是翁曉玲去縮短公佈民調的時間。」張宏林說，一直以來他們對防治境外錯假資訊修法也是被藍白阻擋，這才是台灣國安成為破口的問題。他強調，最危險的是立法院已成為台灣民主的最大破口，不只是在選罷法，其他相關國安的法規一直不讓民進黨團、國安單位通過，來防堵中共對台滲透才是最大的問題。

