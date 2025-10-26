藍提案縮短選前民調冷靜期 莊瑞雄：境外勢力介選方便門

國民黨立委翁曉玲提案將選前公布民調的冷靜期從10天改為3天，民進黨立委莊瑞雄（見圖）認為，修法看似主張資訊公開，實則削弱防範假民調與境外操弄的制度防線，應格外謹慎。（資料照）

民進黨日前舉行記者會，盤點藍白所提助長中國介選的5大惡法，其中包括國民黨立委翁曉玲提出的「選罷法第53條修正草案」，將選前公布民調的冷靜期從10天改為3天。對此，立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄認為，修法看似主張資訊公開，實則削弱防範假民調與境外操弄的制度防線，應格外謹慎。

翁曉玲提案指出，至今並無證據顯示民調結果會影響選民投票意向，且維持禁令的國家也多限制在選前1至6日內、且有逐步縮短該期限的趨勢。基於憲法言論自由規定，人民知的權利應受保障，因此提出修法。該案於去年12月在藍營封鎖會議室的情況下，已強勢送出內政委員會。

莊瑞雄表示，翁曉玲提案，主張將「公職人員選罷法第53條」的民調冷靜期由10天縮短為3天，這項修法看似主張資訊公開，實則削弱防範假民調與境外操弄的制度防線，應格外謹慎。

莊瑞雄指出，冷靜期原意在防止假民調干擾選情，若縮短為3天，查核與回應時間不足，外部勢力更容易介入；尤其中國長期透過假訊息、假民調影響台灣輿論，風險不容忽視。

莊瑞雄強調，保障人民知情權固然重要，但選舉是高敏感時期，應兼顧國安與選舉公正。若真要縮短冷靜期，就必須同步強化查核、罰則與媒體自律，否則形同為假民調開方便之門。他呼籲朝野審慎評估，勿讓修法成為中國介選的新漏洞。

