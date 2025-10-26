為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    晴空匯火警監院報告出爐 楊玲宜：市府給家屬真相與誠摯道歉很難嗎？

    2025/10/26 16:37 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市晴空匯火警監院報告24日出爐，新竹市議員楊玲宜批高虹安市府給家屬一個真相與誠摯道歉，很難嗎？（資料照）

    新竹市晴空匯火警去年5月26日造成2勇消殉職，事發1年5個月後，監察院的調查報告24日出爐，火警主因是電線短路引爆大火、且防火系統失效、通訊全斷，市府未全盤掌握入室人員名單等。市議員楊玲宜除批當時市府稱2勇消「太急著救人」，是卸責給殉職消防員，隨著報告出爐，消防局至今未有人為此事負責，她也要問高虹安邱臣遠市府，給家屬一個真相與誠摯道歉，很難嗎？

    她也提到，很諷刺的是，監察院調查報告出爐的當天，竹市府代理市長邱臣遠還可以開開心心繼續裝扮魯夫，大玩萬聖節變裝，接著再到青草湖看煙火秀，痛批「你們真的愧對家屬、也愧對市民的信賴」。同時提及殉職消防員李詠真遺孀去年火警事件後1個月曾發出的親筆信，籲市府感同身受李詠真遺孀心中的悲慟與不滿。

    楊玲宜在臉書公開的李詠真遺孀去年的親筆信內容，「5月27日，我失去了我最愛的老公詠真，當事件發生時，我無法相信也不願接受，如今，我無奈地接受了詠真的離開。然而，你們誰為這件事負責了，你們依然坐在高高在上的位置、依然過著你們的日常，而失去最愛的我們，依舊在哭泣、依舊無法相信。你們真的有認真檢討你們整個消防隊在這事件中的各項疏失、各項無能？當你們的隊員就這樣子走了，你們真的有在認真檢討嗎？」

    「詠真在我們認識到結婚都信誓旦旦跟我說：新竹不會有事啦，別擔心。詠真如此相信你們，結果走的卻是他，你們真的心安嗎？你們不願承認自己有錯，你們一直把過錯往外推，我不會就這樣子結束的。今天就算我整身傷，我也會讓該負責的人負責。」

