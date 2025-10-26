王滬寧稱統一後7個「更好」 官員：中共在建立動武正當性

中國全國政協主席王滬寧25日在「紀念台灣光復80週年大會」宣稱，中方將堅持「和平統一」、「一國兩制」方針，願以最大誠意、努力爭取「和平統一」，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下空間。（法新社資料照）

中國全國政協主席王滬寧25日在「紀念台灣光復80週年大會」宣稱，中方將堅持「和平統一」、「一國兩制」方針，願以最大誠意、努力爭取「和平統一」，但絕不為各種形式的台獨分裂活動留下空間。我官員痛批，中共講這些只是為了建立對台動武的正當性，不接受統一就會被它視為台獨。

王滬寧發表最新的對台論述，明確列舉「和平統一」後，有強大「祖國」作後盾，台灣經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、台灣同胞民生福祉、精神文化生活「會更好」。

對此，熟稔中共統戰的官員今日受訪表示，王滬寧所講的「統一後的好處」，在台灣完全沒有市場，從香港一國兩制的悲劇就可以證明，中共宣稱的都是欺騙、謊言，對台灣人民也毫無吸引力。

官員指出，2019年中共頒布「習五條」一國兩制台灣方案之後，中共官方、學界及智庫，便開始積極研究統一後的制度措施。中共學界一直都有在討論，這次中共利用紀念台灣光復又再拿出來宣傳，不管是統一後的好處或制度安排，都是要消滅我國家主權。

「一個專制極權的國家，對自由民主的國家而言，怎會有吸引力！」官員批評，不管中共怎麼講統一後的好處，對台灣都是沒有用的，中共講這些是為了建立對台動武的正當性，只要不接受統一就會被它視為台獨。

官員分析，中共對台脅迫恫嚇都在加大，從資通電軍、心戰大隊到最近點名制裁5間「心戰大隊周邊支持企業」，已經是步步進逼的全方位施壓，這些舉措背後目的是要消滅中華民國、併吞台灣。

他強調，台灣民眾要有捍衛國家主權、維護自由生活民主方式的決心，不必理會中共所說統一後的好處。香港案例殷鑑不遠，中共會不斷統戰宣傳說統一有多好，但國人務必瞭解10月25日不只是台灣光復，1949年這一天也是古寧頭大捷，當年就是國軍擊退來犯的共軍，守住了台澎金馬，現在才有民主自由，若被中國統一併吞，一切都將失去。

