中共「十五五」涉台內幕？ 小粉紅稱「飛彈真會來」 連中網友都開噴

中共二十屆四中全會本月23日閉幕，會議中通過「十五五規劃」（第15個5年計畫）建議，引發外界關注。有小粉紅近日在Threads上宣稱知道內幕，中共「5個月內」就會有所動作，台灣人「早做準備」。該貼文曝光後引發討論，但底下一片吐槽聲浪，還有中國網友也忍不住跳出來嘲諷。

中共二十屆四中全會以長篇報告鋪陳「十五五」（2026至2030年）藍圖，表面上強調經濟高品質發展與科技自立自強，實則核心在於進一步鞏固「習核心」的絕對領導，預計明年正式啟動，並在3月的全國人大會議中公布細節。「十五五」在涉台論述部分，規劃建議推動兩岸關係和平發展、推進統一，台灣密切觀察新計畫是否會提及與金門進一步經濟融合。

與此同時，Threads上有一名3千多人追蹤的小粉紅發文稱：「十五五小門會議，時間已經定了，只能說五個月內，不能說太細，請我的台灣好朋友們早做準備。有些不該說的不要說，不該留的不要留。定義不是梧桐（武統），東部戰區武警官兵登台執法，目前看到的清單90%都是dpp（民進黨）。另外，民眾不用很擔心，屆時會看到東部戰區發的《告全體台灣同胞書》，別亂跑，照著做就是了，飛彈真的會來，而且不少。」

該貼文一出，隨即引發討論，但大多數都是吐槽，「無能武統派的小幻想」、「哪裡定了？你可以截圖給我看看嗎？」、「原來共產黨的機密是寫在脆上面！」、「東部戰區司令員才剛落馬，連指揮官都找不到要怎麼打？」、「繼續睡吧 夢裡什麼都有」、「沒有發生的話你表演X眼塞榴槤如何？」、「我敢打賭你哪天器官都沒了也沒發生事情」、「夢醒之後記得去路上找活幹，不然下一餐沒著落」。

還有中國網友也跟著嘲諷，「哥們知道這麼多內幕，那于朦朧是哪位貴族害死的？」、「我都敢發四中全會讓黑客黑了，你要敢發就全發出來！真逗，你還三歲小孩打起啞謎了」、「不是兄弟你啥工作多少工資啊，愛家人嗎，一天擱這兒神神叨叨的」、「又來且聽龍吟了？留個言5個月後來嘲笑」、「如果真有這麼好的事能讓你知道嗎？」。

