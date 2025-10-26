為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    翁曉玲提選前禁發民調改3天 吳思瑤批「反國安、助介選」條款

    2025/10/26 16:15 記者謝君臨／台北報導
    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

    民進黨日前舉行記者會，盤點藍白所提助長中國介選的5大惡法，其中包括國民黨立委翁曉玲提出的「選罷法第53條修正草案」，將選前公布民調的民調冷靜期從10天改為3天。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤直言，這是「反國安、助介選」條款，翁替中國大開方便之門，讓介選成本越來越廉價。

    翁曉玲提案指出，至今並無證據顯示民調結果會影響選民投票意向，且維持禁令的國家也多限制在選前1至6日內，且有逐步縮短該期限的趨勢。基於憲法言論自由的規定，基於憲法言論自由規定，人民知的權利應受保障，因此提出修法。該案於去年12月在藍營封鎖會議室的情況下，已強勢送出內政委員會。

    對此，吳思瑤表示，去年在討論選罷法時，大家的焦點放在國民黨要加嚴罷免管制，包括提高門檻、連署增加身分證影本等，但居然被翁曉玲夾帶了一個衝擊力不小於罷免加嚴的法條，她稱之為「反國安、助介選」條款。

    吳思瑤強調，過去為何民調要有冷靜期或禁制期，其實世界各國都有，就是避免選舉最後階段有人散布不實民調影響選情，且大家認為這個時間要夠久；長期以來，各個地方、中央選舉，不管藍綠誰執政，10天的禁制期對於各種選舉的公正性，大家認為是一個合宜的數字，多年來都沒有改。

    吳思瑤認為，翁曉玲此時修改非常敏感，因為中國介選越來越嚴重，而且這幾年透過民調發布影響台灣選舉公正性就好幾個案子。中國透過假民調的製作、發布干擾台灣選舉，已成為其介選善用手法，且相對廉價、容易操作，藉此力挺中共欽點的候選人，意圖使人當選或不當選，以至於大家認為此一條文更不能動。

    「沒想到翁曉玲反而去動了！」吳思瑤批評，民進黨想方設法在補強國安漏洞，防止中國用民主破壞民主的惡劣手段，結果翁曉玲卻替中國大開方便之門，其心可議。她強調，國民黨主席選舉深受中國介選所害，那就應該把這些「反國安、助介選」的法案都撤掉才對。

