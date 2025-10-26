為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    友邦貝里斯2部長訪台 將拜會交通部、環境部

    2025/10/26 15:25 記者黃靖媗／台北報導
    貝里斯憲政及宗教事務、原住民事務暨交通部長卓巴奈（左二）、公共事業、能源暨後勤部長薛霸（右二）抵達桃園機場，貝里斯駐台大使梅凱瑟（右一）及外交部總領事陳昆甫（左一）前往接機。（外交部提供）

    貝里斯憲政及宗教事務、原住民事務暨交通部長卓巴奈（左二）、公共事業、能源暨後勤部長薛霸（右二）抵達桃園機場，貝里斯駐台大使梅凱瑟（右一）及外交部總領事陳昆甫（左一）前往接機。（外交部提供）

    貝里斯憲政及宗教事務、原住民事務暨交通部長卓巴奈（Louis Zabaneh）及公共事業、能源暨後勤部長薛霸（Michel Chebat）一行2人今（26）日至30日來台訪問，外交部表示，兩人在台期間將拜會交通部、環境部、台北市交通資訊中心及國合會，另將與我國電動車產業廠商交流意見。

    外交部指出，此行是卓巴奈及薛霸任內首度訪台，在台期間將接受外交部長林佳龍款宴，並將拜會交通部、環境部、台北市交通資訊中心及國合會，另將與我國電動車產業廠商交流意見，以及參訪「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」、國立故宮博物院與台北101大樓等。

    外交部表示，台貝邦誼篤睦，雙方長期以來在公衛醫療、交通建設、教育文化、環境氣候及婦女賦權等領域的合作成果豐碩。近年來，外交部更在「總合外交」政策理念下，與貝里斯政府共同積極推動「榮邦計畫」，未來兩國將於良好合作基礎上持續深化雙邊交流，增進台貝更緊密的合作關係。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播