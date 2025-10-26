友邦貝里斯2部長訪台 將拜會交通部、環境部

貝里斯憲政及宗教事務、原住民事務暨交通部長卓巴奈（左二）、公共事業、能源暨後勤部長薛霸（右二）抵達桃園機場，貝里斯駐台大使梅凱瑟（右一）及外交部總領事陳昆甫（左一）前往接機。（外交部提供）

貝里斯憲政及宗教事務、原住民事務暨交通部長卓巴奈（Louis Zabaneh）及公共事業、能源暨後勤部長薛霸（Michel Chebat）一行2人今（26）日至30日來台訪問，外交部表示，兩人在台期間將拜會交通部、環境部、台北市交通資訊中心及國合會，另將與我國電動車產業廠商交流意見。

外交部指出，此行是卓巴奈及薛霸任內首度訪台，在台期間將接受外交部長林佳龍款宴，並將拜會交通部、環境部、台北市交通資訊中心及國合會，另將與我國電動車產業廠商交流意見，以及參訪「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」、國立故宮博物院與台北101大樓等。

外交部表示，台貝邦誼篤睦，雙方長期以來在公衛醫療、交通建設、教育文化、環境氣候及婦女賦權等領域的合作成果豐碩。近年來，外交部更在「總合外交」政策理念下，與貝里斯政府共同積極推動「榮邦計畫」，未來兩國將於良好合作基礎上持續深化雙邊交流，增進台貝更緊密的合作關係。

