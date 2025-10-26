為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    逾9成鳳梨香蕉出口日本 李逸洋談台日水果外交

    2025/10/26 15:27 駐日特派員林翠儀／東京26日報導
    駐日代表李逸洋26日出席山梨台灣總會舉行的「中華民國114年國慶大會」，提到台日農產品交流相當熱絡。（駐日代表處提供）

    駐日代表李逸洋26日出席山梨台灣總會舉行的「中華民國114年國慶大會」，提到台日農產品交流相當熱絡。（駐日代表處提供）

    駐日代表李逸洋26日應邀出席山梨台灣總會舉行的國慶大會，由於山梨是日本的水果王國，李逸洋致詞時提到台日的水果外交，他指出，中國2021年禁止台灣鳳梨進口時，日本前首相安倍晉三促請國會議員協助，大力促銷台灣鳳梨，高市首相延續安倍路線，相信日後台日關係能更進一步發展。中谷真一眾議員及前山梨縣知事、後藤齋參議員也出席與會。

    李逸洋在致詞中感謝山梨縣民眾在台灣花蓮颱風和水災發生後迅速提供支持及援助，他表示，這些支持為災區民眾帶來莫大鼓舞。

    李逸洋說明，台灣90%以上的鳳梨和香蕉出口到日本，57%的芒果出口到日本。同時，台灣是日本蘋果、葡萄、山藥和柿子的最大出口國；日本77.5%的蘋果、58.6%的葡萄、53.4%的山藥和42.5%的柿子出口到台灣。台灣也是日本桃子、和牛、草莓和梨的第二大出口國。

    李逸洋表示，台灣人口2300萬，僅居世界第57位，但能如此大力支持日本農產品，是相當了不起的。語畢獲得會場掌聲不斷。他進一步指出，山梨縣是水果大縣，山梨的葡萄和桃子在台灣頗受歡迎，這些交流進一步加深台灣與山梨縣的情誼，並有助於雙方發展，這次說明以上的台灣與日本農產品相互出口的數據，絕大部分都是第一次公開，也象徵重視此會的誠意。

    在經濟領域，山梨縣與台灣企業在氫能領域推動技術合作，以實現脫碳社會為目標。在教育領域，山梨縣內的學校與高雄市和台中市的學校締結姊妹校，積極進行雙方學生交流。在文化領域，富士山和玉山簽訂「友好山岳」協議。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播