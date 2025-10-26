翁曉玲提選前禁發民調改3天 鍾佳濱批：便於中共影響台灣

立法院民進黨團幹事長鍾佳濱。（資料照）

民進黨日前舉行記者會，盤點藍白所提助長中國介選的5大惡法，其中包括國民黨立委翁曉玲提出的「選罷法第53條修正草案」，將選前公布民調的民調冷靜期從10天改為3天。對此，立法院民進黨團幹事長鍾佳濱批評，國民黨提案給外界的印象，好像是不斷降低台灣的免疫力和防火牆，更便於中共影響台灣。

翁曉玲提案指出，至今並無證據顯示民調結果會影響選民投票意向，且維持禁令的國家也多限制在選前1至6日內，且有逐步縮短該期限的趨勢。基於憲法言論自由的規定，基於憲法言論自由規定，人民知的權利應受保障，因此提出修法。該案於去年12月在藍營封鎖會議室的情況下，已強勢送出內政委員會。

請繼續往下閱讀...

「中國介選在這次國民黨主席選舉，大家已經看到一個實驗，也等於是一個演習了。」鍾佳濱認為，民調越來越難作為一種真實情況的探索，淪為一種宣傳的工具，現在的選舉為何要禁止選前10天不得發布民調？就是意識到選舉在最後階段，在缺乏資訊充分查證的情況之下，很容易去引導選情。

鍾佳濱表示，網路有一個特性，就是傳播的速度很快，但給予適當的時間，它會得到一個平衡；為了避免選舉受到這些因素的操作，所以訂出10天的時間。翁曉玲要去解釋，為什麼她認為3天就足夠？「簡單講，就像我們吃一帖藥要10天，為什麼你覺得吃3天就可以預防這個疾病，你的是特效藥？」

鍾佳濱指出，在資訊流通速度還沒有這麼快之前，就已訂出10天的限制，現在舉證的責任在翁曉玲；首先，她對於10天限制的目的理不理解？其次，對於10天限制的效果肯不肯定？若她都贊同，那為何要改為3天？反之，她若不贊同，認為這10天是沒必要的，那為何要改為3天？

鍾佳濱說，在這種情況下，對於國民黨的主張，大家擔憂它不斷地在削弱台灣這個民主政體的自我防衛能力，「好像不斷降低我們的免疫力，不斷減弱我們的防火牆，給人家的感覺就是更便於中共影響台灣而已。」

鍾佳濱表示，台灣在面對像中國這樣一個有不良紀錄、且還持續進行的資訊流氓國家，「你要怎麼去面對它來介選？國民黨郝龍斌是活生生的受害者，難不成翁曉玲認為既然有效，那就繼續強化？除防火牆、降低台灣免疫力，更便於中國介選？難道這是她的目的？她必須要對台灣社會說明。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法