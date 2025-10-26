光復災區未恢復 傅崐萁批中央甩鍋縣府、鄭麗文斥賴清德政治算計

國民黨主席當選人鄭麗文今天到花蓮縣黨部參加團結大會，與立院總召傅崐萁等在地黨公職高呼2028年要贏回執政權。（記者王錦義攝）

花蓮光復923洪災至今剛滿一個月，災區仍有5名失聯者及許多重建事項，不過國民黨花蓮縣黨部今天上午10點在吉安國小舉行團結大會，立委傅崐萁、準黨主席鄭麗文受邀出席，現場有600多人參與，但沒有開放媒體採訪，活動中不斷反覆播放傅崐萁在立院質詢堰塞湖的剪接畫面，怒批中央把撤離責任甩鍋給花蓮縣政府，傅崐萁致詞痛批民進黨為詐騙集團，高呼2028年團結贏回政權。

傅崐萁致詞痛批民進黨貪污腐敗，批評國造潛艦第一艘就要耗資500億，日本只要150多億就可以造潛艦，潛艦國造3千億就被民進黨端走，戰機F16V花了2500億，到現在5年多了一架都沒有看到，更嚴重的是，花了6千億的軍購，錢都付掉了，武器都沒有來，每一天讓台灣永無寧日，不斷的鬥爭、鬥爭、再鬥爭，兩岸現在兵兇戰危，賴清德政權從來沒有讓台灣人民好好安居樂業。

鄭麗文致詞時先鞠躬向花蓮人民致意說，花蓮發生重大災情，她第一時間就用個人名義向花蓮縣政府捐了50萬，她看到縣長徐榛蔚扛起最重、最難的擔子，不畏外界的抹黑、攻訐、各種政治上的操作，沒有怨言的永遠在第一線跟鄉民站在一起，「中央可以撤，但地方永遠不能撤」，縣長、傅總召一路都跟花蓮人站在一起，明年花蓮要繼續讓國民黨執政，永遠是藍天。

鄭麗文轉批評總統賴清德說，花蓮付出了這麼慘痛的代價，多少的人命，整個家鄉面目全非，賴清德怎麼能夠看到了以後，還可以如此冰冷的，滿腦子只有政治算計呢，國民黨心裡想的是救災、是鄉民，民進黨心裡面想的是選票，每天都在計較、在計算，這是今天台灣政局最悲哀的地方，就是永遠都在搞鬥爭、發國難財，在人民的傷口上撒鹽，質問良心在哪裡？

鄭麗文也提到藍白合，她說，傅總召相當辛苦，不是只有對抗民進黨，還要把民眾黨拉緊緊，藍白合，其實傅總召跟民眾黨主席黃國昌在立法院已經示範過很多次了，這要有多大的智慧、耐心、溝通，這實在是不簡單，民進黨隨時想要團滅國民黨，抄黨產、司法抓人，如此凶狠不留情，為了國家、為了人民，國民黨要站出來保護人民。

最後傅崐萁、鄭麗文率花蓮國民黨公職與現場民眾，高呼團結，誓言明年2026年地方選舉要贏，2028年總統選舉也要贏回政權。鄭麗文高呼說，接下來這1年挑戰特別嚴峻，會特別的辛苦，要重建家園，還要打贏選戰，感謝花蓮人跟國民黨一起並肩作戰，一定要不辱使命，有信心贏得選戰，最後一定要光榮勝利，國民黨加油。

