為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    光復災區未恢復 傅崐萁批中央甩鍋縣府、鄭麗文斥賴清德政治算計

    2025/10/26 14:28 記者王錦義／花蓮報導
    國民黨主席當選人鄭麗文今天到花蓮縣黨部參加團結大會，與立院總召傅崐萁等在地黨公職高呼2028年要贏回執政權。（記者王錦義攝）

    國民黨主席當選人鄭麗文今天到花蓮縣黨部參加團結大會，與立院總召傅崐萁等在地黨公職高呼2028年要贏回執政權。（記者王錦義攝）

    花蓮光復923洪災至今剛滿一個月，災區仍有5名失聯者及許多重建事項，不過國民黨花蓮縣黨部今天上午10點在吉安國小舉行團結大會，立委傅崐萁、準黨主席鄭麗文受邀出席，現場有600多人參與，但沒有開放媒體採訪，活動中不斷反覆播放傅崐萁在立院質詢堰塞湖的剪接畫面，怒批中央把撤離責任甩鍋給花蓮縣政府，傅崐萁致詞痛批民進黨為詐騙集團，高呼2028年團結贏回政權。

    傅崐萁致詞痛批民進黨貪污腐敗，批評國造潛艦第一艘就要耗資500億，日本只要150多億就可以造潛艦，潛艦國造3千億就被民進黨端走，戰機F16V花了2500億，到現在5年多了一架都沒有看到，更嚴重的是，花了6千億的軍購，錢都付掉了，武器都沒有來，每一天讓台灣永無寧日，不斷的鬥爭、鬥爭、再鬥爭，兩岸現在兵兇戰危，賴清德政權從來沒有讓台灣人民好好安居樂業。

    鄭麗文致詞時先鞠躬向花蓮人民致意說，花蓮發生重大災情，她第一時間就用個人名義向花蓮縣政府捐了50萬，她看到縣長徐榛蔚扛起最重、最難的擔子，不畏外界的抹黑、攻訐、各種政治上的操作，沒有怨言的永遠在第一線跟鄉民站在一起，「中央可以撤，但地方永遠不能撤」，縣長、傅總召一路都跟花蓮人站在一起，明年花蓮要繼續讓國民黨執政，永遠是藍天。

    鄭麗文轉批評總統賴清德說，花蓮付出了這麼慘痛的代價，多少的人命，整個家鄉面目全非，賴清德怎麼能夠看到了以後，還可以如此冰冷的，滿腦子只有政治算計呢，國民黨心裡想的是救災、是鄉民，民進黨心裡面想的是選票，每天都在計較、在計算，這是今天台灣政局最悲哀的地方，就是永遠都在搞鬥爭、發國難財，在人民的傷口上撒鹽，質問良心在哪裡？

    鄭麗文也提到藍白合，她說，傅總召相當辛苦，不是只有對抗民進黨，還要把民眾黨拉緊緊，藍白合，其實傅總召跟民眾黨主席黃國昌在立法院已經示範過很多次了，這要有多大的智慧、耐心、溝通，這實在是不簡單，民進黨隨時想要團滅國民黨，抄黨產、司法抓人，如此凶狠不留情，為了國家、為了人民，國民黨要站出來保護人民。

    最後傅崐萁、鄭麗文率花蓮國民黨公職與現場民眾，高呼團結，誓言明年2026年地方選舉要贏，2028年總統選舉也要贏回政權。鄭麗文高呼說，接下來這1年挑戰特別嚴峻，會特別的辛苦，要重建家園，還要打贏選戰，感謝花蓮人跟國民黨一起並肩作戰，一定要不辱使命，有信心贏得選戰，最後一定要光榮勝利，國民黨加油。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播