    首頁 > 政治

    陸軍司令部中正堂改名「忠誠堂」 藍委：沒事找事做 要好好刪預算

    2025/10/26 13:56 記者林欣漢／台北報導
    圖為陸軍在111年舉辦集團婚時的畫面，當時背景就是「中正堂」。（圖：取自陸軍臉書專頁）

    圖為陸軍在111年舉辦集團婚時的畫面，當時背景就是「中正堂」。（圖：取自陸軍臉書專頁）

    陸軍司令部將大漢營區內的中正堂改為「忠誠堂」，國民黨立委賴士葆今（26日）表示，執政無力只好搞點去中化、去蔣化，來撫慰基本台獨派教義支持者，「陸軍可能真的預算太多，有錢卻不為軍人加薪？」國民黨立委翁曉玲也說，「國防部是錢太多，花不完，沒事找事做嗎？真的要好好刪他們預算」。

    陸軍司令部25日晚間表示，考量營區內尚無以陸軍軍風命名的建築，於7月份配合大漢營區生活設施與整體環境更新規劃，將分於主建築物（辦公大樓）左右兩側重要的集會場館與體育場館，分別命名為「忠誠堂」與「精實館」，藉相互輝映以彰顯「忠誠精實」軍風。

    陸軍司令部強調，陸軍是聯合國土防衛主要戰力，「忠誠精實」軍風是歷任陸軍官兵的重要精神指引，勉勵全軍赤忠為國、無愧職守，並以高標準的實人、實地、實物、實時、實戰為要求，成為守護國家的堅強後盾。

    賴士葆批評，陸軍把營區中正堂改為忠誠堂與精實館，以落實所謂的轉型正義，執政無力只好搞點去中化、去蔣化，來撫慰基本台獨派教義支持者，民間信仰改名就是缺什麼就改什麼名，「有錢卻不為軍人加薪？」翁曉玲也說，「國防部是錢太多，真的要好好刪他們預算」。

