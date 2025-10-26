王鴻薇質疑「每年花5O億改鈔」被抓錯字 網酸爆：防妳這種以假亂真的人

國民黨立委王鴻薇。（資料照）

中央銀行宣布啟動新台幣鈔券改版，引發各界熱議。國民黨立委王鴻薇在社群貼文質疑「每年花5O億改鈔，有必要嗎？不是都在推電子支付？」沒想到不僅說法遭網友糾正，就連文中將數字「0」誤打成字母「O」的失誤，也成為網友笑點，反被調侃「這正是鈔票該改版的原因」。

央行日前宣布啟動新台幣改版計畫，央行總裁楊金龍指出，500元鈔券「一定會改」，至於流通量較低的200與2000元面額，將視實際需求決定是否續發。未來五種面額鈔券都將更新設計，並成立諮詢委員會，納入公民參與機制，甚至不排除開放民眾票選圖樣。

請繼續往下閱讀...

王鴻薇昨（25）日在Threads發文稱，「央行預備2O28開始，每年花5O億對鈔票進行改版，大家覺得有必要花這個錢嗎？不是都在推電子支付？」不僅「O、0」混用引起關注，也遭不少人質疑「誤導」。

貼文曝光後網友留言火力全開，作家謝知橋諷刺回覆：「放心啦，不會像國民黨當初要你四萬換一塊」，也有人嘲諷：「你去問一下你的鐵票區那些快掛掉的老人他們會用電子支付嗎」、「為什麼妳一個立委發文的程度跟中國網軍假帳號差不多」、「講這麼多，你助理賣偷拍照片怎麼不電子支付 」、「花啊，紙鈔防偽本來就要更新，而且妳怪怪的，不可能每年花50億進行改版吧，紙鈔改版一次可以用幾十年，並不會每年花50億」、「拜託國民黨的人不要再為反而反了，求求你們了，就一次好好為了國家著想好不好，一天不跟民進黨唱反調是會要了你們的命嗎」。

更有眼尖網友發現王鴻薇在文中把「0」都打成「O」，謝知橋再度酸言：「妳的『0』是不是都打成英文字母『O』？鈔票改版就是要防你這種會用O跟0以假亂真的」目前該留言按讚數已超越原文，笑翻大批網友。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法