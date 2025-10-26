中共四中全會閉幕後 北京街頭高掛「開放黨禁」抗議布條

中共四中全會結束後，10月25日北京街頭出現「開放黨禁」抗議白布條。（圖擷取自X平台）

中共四中全會結束後，中共總書記習近平維持黨權、軍權一把抓，10月25日在北京三里屯街區有人掛出2幅寫著「開放黨禁、自由組黨、自由競爭、自由選擇，建立：自由、人性、法治的新中國」的抗議白布條，不久即被中國保安拆除收走。

「李老師不是你老師」在X平台發文，北京的三里屯街頭有人在大樓牆上高掛2幅抗議的白布條，1條寫著「共產黨的本質是反人類的邪教，它們必將給中國帶來無盡的災難」，另1條寫著「開放黨禁、自由組黨、自由競爭、自由選擇、建立：自由、人性、法治的新中國」；目前不清楚掛布條的抗議人士身分，僅布條最後寫上「pque2025」幾字。

請繼續往下閱讀...

2022年中共「二十大」前夕，異議人士彭立發曾於北京四通橋上掛出反習標語，內容包括「不要核酸要吃飯」、「不要封控要自由」、「不要謊言要尊嚴」、「不要文革要改革」、「不要領袖要選票」、「不做奴才做公民」，以及「罷課罷工罷免獨裁國賊習近平」等，引發外界關注；今年9月，中共九三閱兵前夕，中國重慶大學城有人以投影方式在大樓外牆上打出「推翻中共」標語；這次四中全會後，則出現「開放黨禁」等白布條標語。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法