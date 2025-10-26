翁曉玲提選前禁公布民調改3天 黃捷：國民黨好了傷疤、忘了痛？

民進黨立委黃捷。（資料照）

民進黨日前舉行記者會，盤點藍白所提助長中國介選的5大惡法，其中包括國民黨立委翁曉玲提出的「選罷法第53條修正草案」，將選前公布民調的民調冷靜期從10天改為3天。對此，民進黨立委黃捷早已提及2000年總統大選案例，大酸「翁曉玲想要重新解開假民調的封印，國民黨好了傷疤、忘了痛？」

翁曉玲提案指出，至今並無證據顯示民調結果會影響選民投票意向，且參考各國有關選前民調發布、報導、散布、評論或引述的禁止期限規定，不乏有被宣告違憲者，而仍維持禁令的國家也多限制在選前1至6日內，且有逐步縮短該期限的趨勢。基於憲法言論自由的規定，人民知的權利應受保障，因此提出修法。

對此，黃捷早已表示，選罷法規定選前10天不能公布民調，翁曉玲提案將10天改成3天。若照此提案，恐怕嚴重影響每一次的選舉結果，更不用說更增加中共介選的操作空間！

黃捷更進一步指出，2000年總統大選，選前2天，時任台北市長馬英九公布民調，聲稱國民黨總統候選人連戰勝過脫黨參選的宋楚瑜，最後導致宋楚瑜輸給民進黨總統候選人陳水扁30萬票，但勝過連戰達170萬票。此事件發生之後，立法院朝野共同修法禁止10天內公布民調，時稱「馬英九條款」。

黃捷說，到了2024年總統大選，仍然有政黨（指民眾黨）花了1400萬做了10次民調，硬是把自己做成第2名（指時任民眾黨總統候選人柯文哲），最終「藍白合」破局。她大酸「翁曉玲想要重新解開假民調的封印，是忘了（時任國民黨總統候選人）侯友宜的慘痛經驗嗎？還是國民黨好了傷疤、忘了痛？」

