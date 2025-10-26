為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    翁曉玲提選前禁公布民調改3天 黃捷：國民黨好了傷疤、忘了痛？

    2025/10/26 13:13 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委黃捷。（資料照）

    民進黨立委黃捷。（資料照）

    民進黨日前舉行記者會，盤點藍白所提助長中國介選的5大惡法，其中包括國民黨立委翁曉玲提出的「選罷法第53條修正草案」，將選前公布民調的民調冷靜期從10天改為3天。對此，民進黨立委黃捷早已提及2000年總統大選案例，大酸「翁曉玲想要重新解開假民調的封印，國民黨好了傷疤、忘了痛？」

    翁曉玲提案指出，至今並無證據顯示民調結果會影響選民投票意向，且參考各國有關選前民調發布、報導、散布、評論或引述的禁止期限規定，不乏有被宣告違憲者，而仍維持禁令的國家也多限制在選前1至6日內，且有逐步縮短該期限的趨勢。基於憲法言論自由的規定，人民知的權利應受保障，因此提出修法。

    對此，黃捷早已表示，選罷法規定選前10天不能公布民調，翁曉玲提案將10天改成3天。若照此提案，恐怕嚴重影響每一次的選舉結果，更不用說更增加中共介選的操作空間！

    黃捷更進一步指出，2000年總統大選，選前2天，時任台北市長馬英九公布民調，聲稱國民黨總統候選人連戰勝過脫黨參選的宋楚瑜，最後導致宋楚瑜輸給民進黨總統候選人陳水扁30萬票，但勝過連戰達170萬票。此事件發生之後，立法院朝野共同修法禁止10天內公布民調，時稱「馬英九條款」。

    黃捷說，到了2024年總統大選，仍然有政黨（指民眾黨）花了1400萬做了10次民調，硬是把自己做成第2名（指時任民眾黨總統候選人柯文哲），最終「藍白合」破局。她大酸「翁曉玲想要重新解開假民調的封印，是忘了（時任國民黨總統候選人）侯友宜的慘痛經驗嗎？還是國民黨好了傷疤、忘了痛？」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播