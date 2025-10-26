為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中國力捧封「統一女神」 鄭麗文：笑一笑就好

    2025/10/26 13:16 記者王錦義／花蓮報導
    國民黨主席當選人鄭麗文今天到花蓮縣黨部參加團結大會，與立院總召傅崐萁等在地黨公職高呼2028年要贏回執政權。（記者王錦義攝）

    國民黨主席當選人鄭麗文今天到花蓮縣黨部參加團結大會，與立院總召傅崐萁等在地黨公職高呼2028年要贏回執政權。（記者王錦義攝）

    國民黨主席當選人鄭麗文今天（26日）到花蓮縣黨部參加「團結大會」，與立法院黨團總召傅崐萁等在地黨公職齊聲高呼2028年要贏回執政權。會前受訪，對於黨內人事老化、被封「統一女神」稱號等問題，鄭麗文說，感謝4位副主席願意在最艱困的時候共同擔起這個重任；對於稱號，她認為就笑一笑就好了。

    鄭麗文說，她邀請的4位副主席都有非常重大的任務、使命必須去完成，國民黨本來就是老幹新枝，在面臨現在青黃不接，甚至於是有人才斷層時刻，有些人要先穩住大局扛起重任，才能讓未來年輕人才、新血，能夠在舞台上面得到展現自己才能、吸取經驗歷練磨練的機會；組發會、文傳會都是經驗豐富、論述能力很強，相信可幫助國民黨作出非常優異成績，也是中生代扛起重任非常重要的代表。

    對於中國影音平台bilibili中，中國網民、小粉紅們所發布的上千影片極力「捧鄭」，並擷取多則鄭麗文談論兩岸統一的畫面，意圖包裝成「統一女神」。鄭麗文說，網路上面封號很多，網路本來就是個百花齊放、各種虛虛實實，對國民黨的鼓勵就虛心接受，錯誤、不實訊息，如果不傷大雅的話，有時候就笑一笑就好了。

    鄭麗文說，特別感謝傅崐萁、還有花蓮縣黨部舉辦的黨員團結大會，接下來有非常多艱困任務必須去完成，「不只是傅總召在黨團裡頭非常重要的第一線攻防，在花蓮縣，明年也要面臨非常重要的地方大選」，所以這次非常感謝花蓮縣黨部，展現花蓮團結跟士氣來迎接未來這些艱困的任務和挑戰。

    傅崐萁強調，國民黨就是「團結一致」，面對強大的民進黨就是「團結」，「把所有國人的需要跟需求，全面地來推動，民之所欲，國民黨會全力的來支持，全力的回應民意，就是要團結」。

    最後由中華民國退休警察人員協會總會代表為花蓮光鄉捐贈265萬元善款給花蓮縣府。

    國民黨主席當選人鄭麗文今天到花蓮縣黨部參加團結大會，與立院總召傅崐萁等在地黨公職高呼2028年要贏回執政權。（記者王錦義攝）

    國民黨主席當選人鄭麗文今天到花蓮縣黨部參加團結大會，與立院總召傅崐萁等在地黨公職高呼2028年要贏回執政權。（記者王錦義攝）

