    獨家》統戰「歸家」APP真相曝光！2.8萬台人「登記投誠」是假

    2025/10/26 12:54 記者陳鈺馥／台北報導
    社群平台近日傳出，有中國工程師製作一款APP《歸家》，號稱可讓台灣民眾、軍人一鍵「登記投誠」，台北已有2萬8000人登記。我方官員則說，這是標準的境外假訊息。（圖擷取自網路）

    社群平台近日傳出，有中國工程師製作一款APP《歸家》，號稱可讓台灣民眾、軍人一鍵「登記投誠」，目前台北已有2萬8000人登記。關於此APP真偽？陸委會今日強調，目前在各種平台上尚搜尋不到該APP，若真有其事，將給予下架或是屏蔽處置；官員透露，這是標準的境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心，「營造一種很多人在做台奸，大家一起來做台奸的假象」。

    據了解，各大社群平台近期瘋傳一則訊息，宣稱一款中國製的APP《歸家》可以讓台灣人實名登記「回歸祖國」，拉其他人更可獲得積分，兌換手機、紅包等獎品。該APP中顯示「登記投誠」的台灣人達2萬8000人。

    陸委會請數發部協助 查無《歸家》APP

    陸委會獲悉後，近日已請數發部協助調查，但數發部人員在網路上並沒有找到那款傳說中的《歸家》APP（簡體：归家APP亦無）。據調查，台灣的iOS、Android手機都沒有這款APP，中國的iOS手機、Android手機也沒有，數發部進一步搜索「微信小程序」、「騰訊應用寶」也都沒發現該款《歸家》APP。

    若有此APP 將下架或屏蔽處置

    陸委會指出，目前在各種平台上尚搜尋不到該APP，若真有其事，將給予下架或是屏蔽處置。

    知情官員強調，數發部在台灣和中國的網路平台上都找不這款APP，既然沒有這個APP，哪會有那麼多人登記投誠，「完全就是在鬼扯」。

    「這是搞亂人心的假消息！」官員批評，那個APP是假的、不存在，網路上的訊息是在擾亂台灣人心，在削弱台灣自我防衛的決心，「營造一種很多人在做台奸，大家一起來做台奸的假象」。

    官員批評 這是搞亂人心的假消息

    官員透露，這是標準的境外假訊息，目的是要擾亂台灣人心、混淆視聽，企圖渲染中國強勢統一的大勢所趨。

    他強調，數發部、陸委會同仁都找不到這款APP，如果未來真的有類似這種APP，相關單位也會下架處理，因為這種主張不是言論自由，而是要消滅中華民國。

