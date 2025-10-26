淘寶寄肉製品恐淪生化武器 吳思瑤促禁止並強化查驗

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤。（資料照）

台中市爆發非洲豬瘟案例，各地嚴防疫情外流。民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今強調，「是時候了！禁止淘寶等中國電商寄送肉製品，守護台灣安全！」她說，淘寶販售的各類肉品高達18萬件，以「小包衝關」躲避防疫防線。「這是食安破口！產業安全破口！更是國安破口！我呼籲行政部門快速補破網，研議嚴禁境外電商郵寄肉製品包裹，更要強化海關查驗」。

吳思瑤表示，在Google查詢「淘寶肉品」，馬上跳出最新廣告「去哪兒購買肉？當然來淘寶海外，淘寶當前有130,873件相關商品在售！」而點入網頁，淘寶販售的各類肉品更高達18萬件，香腸、肉乾、罐頭等製品琳瑯滿目，以「小包衝關」躲避防疫防線。

吳思瑤直言，淘寶、拼多多這類境外電商每賣出一件肉製品，就可能是一個個危險的生化武器、病毒攻擊，危及台灣的肉品市場及經濟安全。

「這不純屬臆測，而是危機四伏的現在進行式！」吳思瑤指出，中華郵政自8月起，承接大量拼多多、淘寶至台中、高雄港接續貨件的配送業務，台中郵局進口約50個貨櫃6萬多件，高雄郵局進口約60個貨櫃9萬多件。郵政人員「搬貨搬到心驚驚」，擔心電商平台有不少肉類香腸、含豬肉月餅，都可能成為非洲豬瘟防疫破口。

吳思瑤說，農委會要求境內電商蝦皮、Pchome下架相關產品，但境外電商卻未同步進行管制，《海關緝私條例》及《動物傳染病防治條例》都應調整修正。

「這是食安破口！產業安全破口！更是國安破口！」吳思瑤呼籲，行政部門快速補破網，研議嚴禁境外電商郵寄肉製品包裹，更要強化海關查驗。「該禁就禁！該管就管！該罰就罰！」

