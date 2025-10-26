推動國合會領頭羊計畫 「她」讓非邦交國斐濟從質疑到信任台灣

回顧在斐濟推動「SOVA NI BULA」計畫的過程，游欣頤表示，由於斐濟並非台灣的邦交國，計畫執行過程中，她面臨來自缺乏正式外交關係所造成的「正式溝通管道的挑戰」，雖然她的計畫已取得斐濟衛生部正式授權，但仍無法透過外交途徑與斐濟政府進行高層級的直接協調，且政府如果有內部政策調整或人事異動，國合會也只能透過基層單位間接得知，造成專案推動的困難。

游欣頤舉例指出，技術團在舉辦活動時，會同時邀請斐濟衛生部高層與駐斐濟台北辦事處的代表出席，斐方卻常因為政治考量而臨時更動出席代表。

除了溝通挑戰之外，游欣頤也說，技術團也面臨網路設備不足、當地人員流動率高，以及當地人民對數位化的系統信任度不足等南太平洋島國常見的問題；在系統剛啟用的一段時間中，協力的新竹台大分院因為與斐濟有4小時的時差，每天都凌晨4、5點起床，與國合會一起討論、測試，忙碌到晚上12點。

面對在非邦交國推案的困難，游欣頤指出，團隊的首要策略是與當地建立「互信」，讓斐濟衛生部接納國合會為合作夥伴，並且重視在地參與，每兩週至每月召開一次單位會議，邀請衛生部、健康中心人員參與，也向WHO、JICA、KOICA、SPC等有在南太平洋推動過系統經驗的組織請教。

游欣頤認為，台灣透過國合會與斐濟衛生部合作推案，雖然相比有代表處介入少了一些保護，但也能夠少了政治色彩，讓斐濟方不會著重於與台灣合作的政治風險，更著眼於計畫實質做了什麼。

游欣頤也感性地分享，她見證了使用者從不信任系統，轉為願意使用國合會開發的系統，並向她分享「好用」、「不想再回去了」，這些使用者的正面回饋、改變的落差，都「會讓你覺得蠻感動的」，未來若有續期計畫，首要之務便是進一步增加系統的覆蓋率。

