盼與夥伴國交流政策倡議 國合會擬將技術團轉型為駐地辦公室

國合會副秘書長謝佩芬9月赴巴拉圭參訪「國家魚苗繁養殖中心」，了解國合會駐巴拉圭技術團推動的「鴨嘴魚商業生產計畫」。（圖擷取自國合會臉書）

國合會推動台灣模式2.0，國合會副秘書長謝佩芬表示，國合會擬參照其他國家政府開發援助（ODA）機構的作法，將駐外技術團轉型為辦公室，讓台灣與夥伴國家的交流能夠不侷限於技術交流，肩負政策倡議平台的角色。

謝佩芬受訪指出，台灣模式1.0已經實行幾十年，台灣從1950年代起，就開始了援外的道路，曾於1959年派遣第一支農技團赴越南，後來1960年代派遣大量農技團、農耕隊至非洲，一直在當地進行人與人之間的交流、技術的教導與移轉，1996年國合會成立後，延續以人為本作法，以關懷進步為宗旨。

請繼續往下閱讀...

謝佩芬指出，隨著全球地緣政治的改變，台灣在國際舞台上地位愈發重要，國合會立基於過去的成效及信賴基礎，將推動台灣模式2.0。

謝佩芬說明，台灣模式2.0具體包含輸出台灣優勢、轉型技術團為駐當地辦公室、拓展夥伴關係。

輸出台灣優勢方面，謝佩芬說明，台灣要將智慧醫療、智慧農業、綠能科技帶到友邦及夥伴國，讓台灣企業及廠商也能開拓友邦市場，達到援外與產業雙贏的目標。

設立辦公室方面，謝佩芬表示，國合會過去一直都在夥伴國家有技術團駐紮，參照其他國家政府開發援助機構的作法，希望將技術團轉型為辦公室，透過駐當地辦公室，未來不只做技術，成為政策倡議平台，也是在地治理的樞紐，與夥伴國家的交流也能不侷限於技術交流。

拓展夥伴關係方面，謝佩芬說明，台灣與許多夥伴國發展雙邊關係，國合會希望進一步能將雙邊發展為多邊，積極地找理念相近國家一同在第三國合作，達到「1+1≥N」的目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法