為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盼與夥伴國交流政策倡議 國合會擬將技術團轉型為駐地辦公室

    2025/10/26 12:15 記者黃靖媗／台北報導
    國合會副秘書長謝佩芬9月赴巴拉圭參訪「國家魚苗繁養殖中心」，了解國合會駐巴拉圭技術團推動的「鴨嘴魚商業生產計畫」。（圖擷取自國合會臉書）

    國合會副秘書長謝佩芬9月赴巴拉圭參訪「國家魚苗繁養殖中心」，了解國合會駐巴拉圭技術團推動的「鴨嘴魚商業生產計畫」。（圖擷取自國合會臉書）

    國合會推動台灣模式2.0，國合會副秘書長謝佩芬表示，國合會擬參照其他國家政府開發援助（ODA）機構的作法，將駐外技術團轉型為辦公室，讓台灣與夥伴國家的交流能夠不侷限於技術交流，肩負政策倡議平台的角色。

    謝佩芬受訪指出，台灣模式1.0已經實行幾十年，台灣從1950年代起，就開始了援外的道路，曾於1959年派遣第一支農技團赴越南，後來1960年代派遣大量農技團、農耕隊至非洲，一直在當地進行人與人之間的交流、技術的教導與移轉，1996年國合會成立後，延續以人為本作法，以關懷進步為宗旨。

    謝佩芬指出，隨著全球地緣政治的改變，台灣在國際舞台上地位愈發重要，國合會立基於過去的成效及信賴基礎，將推動台灣模式2.0。

    謝佩芬說明，台灣模式2.0具體包含輸出台灣優勢、轉型技術團為駐當地辦公室、拓展夥伴關係。

    輸出台灣優勢方面，謝佩芬說明，台灣要將智慧醫療、智慧農業、綠能科技帶到友邦及夥伴國，讓台灣企業及廠商也能開拓友邦市場，達到援外與產業雙贏的目標。

    設立辦公室方面，謝佩芬表示，國合會過去一直都在夥伴國家有技術團駐紮，參照其他國家政府開發援助機構的作法，希望將技術團轉型為辦公室，透過駐當地辦公室，未來不只做技術，成為政策倡議平台，也是在地治理的樞紐，與夥伴國家的交流也能不侷限於技術交流。

    拓展夥伴關係方面，謝佩芬說明，台灣與許多夥伴國發展雙邊關係，國合會希望進一步能將雙邊發展為多邊，積極地找理念相近國家一同在第三國合作，達到「1+1≥N」的目標。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播