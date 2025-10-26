中國9將軍落馬顯見習近平疑心病重 范世平：攻台成功機率迅速下降

范世平指出，共軍此次落馬的9位上將，有5位與攻台有直接關連且資深專業，如此一來勢必出現人才斷層。（歐新社）

中共20屆四中全會23日閉幕，會議針對中央委員會成員展開大規模整肅，共開除14名中央委員及候補委員黨籍，其中軍方將領高達9人。政治學者范世平今（26日）在臉書發文指出，此次落馬的9位上將，有5位與攻台有直接關連且資深專業，如此一來勢必出現人才斷層，如果短期內無法遞補，習近平要武統台灣的成功率將會下滑。

此次有高達9名軍方將領被開除黨籍、軍籍雙開，包括中央軍委副主席何衛東、中央軍委委員苗華、軍委政治工作部原常務副主任何宏軍、軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌、東部戰區原司令員林向陽、陸軍原政委秦樹桐、海軍原政委袁華智、火箭軍原司令員王厚斌、武警部隊原司令員王春寧。

范世平提到，何衛東及苗華，加上去年6月遭同樣處分的國防部長李尚福，等於2022年中共20大所組成的最新一屆軍委會，從短短3年由7位委員減至4位，而軍委會是解放軍的最高決策機制，等於是解放軍大腦，「現在腦剩一半怎麼打仗」？

范世平指出，此次遭雙開9人中何衛東、林向陽與苗華都是福建人，都出身在東部戰區的31集團軍，該軍是攻台的先頭部隊，司令部就在金門對岸的廈門。何衛東是前任的東部戰區司令員，而林向陽是現任，何也曾任31集團軍副軍長，林曾任軍長，而苗是政治部主任，若開除這3位瞭解台灣軍事的上將，未來如何攻台？

范世平提到，9人中就有4人來自政戰體系，包括苗華、軍委政治工作部原常務副主任何宏軍、陸軍政委秦樹桐、海軍政委袁華智。政戰負責官兵思想教育及人事甄拔等工作，習近平上台後非常強調軍中的「政治忠誠」，結果卻自斷手腳，令人感到不可思議。

范世平特別點出苗華，苗過去擔任陸軍政戰軍官長達45年，竟然在2014年轉任海軍政委，2015年升任上將，這種「跨軍種升遷」非常罕見，因為背後有習近平的提拔，結果最後苗華卻是眾叛親離。

范世平也提到武警部隊原司令員王春寧，提到王曾任北京衛戍區司令員，直接保衛習近平的安全，武警過去是受中共政法委書記指揮，在習上台後於2018年改由軍委會指揮，等於由他直接掌控，王春寧能在2020年升任武警司令，可見深受習的信任與拔擢，如今卻從「肝膽相照」變成「肝膽俱裂」。

范世平觀察，火箭軍前身是「二砲部隊」，在習近平主導下於2015年12月更名，被視為他「軍改」的具體成就，不過這短短10年內，卻有4名司令員下台，火箭軍被視為「攻台先頭部隊」，但如今習近平能信賴他一手規劃的火箭軍？其中軍委聯合作戰指揮中心原常務副主任王秀斌也對攻台十分重要，過去他多次主導「東部戰區環台演訓」，等於是攻台的總指揮，負責跨軍種橫向聯繫。

范世平指出，這次落馬的9位上將，有5位與攻台有直接關連性且資深專業，若短期內無法遞補，習近平要武統台灣的成功率將會下滑。范認為，由此可見習近平認為權力穩定重於統一，證明他還是相對理性。

范世平強調，當解放軍高層已成「危險行業」，大家要嘛選擇退伍、要嘛士氣低落，與93閱兵軍容壯盛相比是極大諷刺。習一手提拔的將領紛紛出事，顯示他識人不明的駑鈍，這影響到他的權威；也代表他的疑心病極重，沒有安全感，成為一種惡性循環的現象。

