逢龍必反？ 盧秀燕：外埔生質廚餘廠已運作6年

林佳龍任內推動外埔綠能生態園區，原訂2022年完成二期，但目前仍只有一期。（擷取自林佳龍臉書）

針對外交部長、前台中市長林佳龍批評盧市府「逢龍必反」，致外埔綠能生態園區第二期熟廚餘處理設施被擱置延宕；台中長盧秀燕今天面對記者提問時表示，外埔生質廚餘廠已運作6年，每年處理110公噸的廚餘，並發電1萬度，目前正進行第二期興建籌備事宜，並希望中央協助。

林佳龍表示，台中爆出非洲豬瘟確診案例，震撼全台畜牧與食品產業，也讓外埔生質能源廠再度成為關注焦點，這座他任內推動、前環保署長李應元大力支持的全國首座以廚餘轉化能源的「資源循環能源示範廠」，原是城市環保、農業、能源與經濟共贏的起點，卻在盧市府上任後被打成弊案，原先持續擴建的第二期熟廚餘處理設施被擱置延宕，應全面推動的家戶生廚餘桶配套遭到汙名化，讓整體從「廚餘→處理→能源→再利用→永續」的循環鏈，硬生生被切斷。

請繼續往下閱讀...

​林佳龍批評盧秀燕上任後「逢龍必反」，不僅對外埔綠能生態園區案政策打壓，甚至以「弊案查辦」為名，試圖清算前市府團隊。如今廚餘處理設備僅完成第一期建置，年處理量僅約2.7萬噸，而原預計2022年底前完工的第二期熟廚餘處理設備停滯不前。原規劃的「稻稈氣化發電廠」更於2023年終止契約。在這樣的空窗下，台中爆發非洲豬瘟，調查指向「廚餘餵豬」的風險可能成為防疫破口，是主政者錯誤決策的代價。

盧秀燕今天出席中央應變記者會「避重就輕」表示，大家以為外埔生質廚餘廠沒有運作，其餘她上任後已運作6年多，每年處理110公噸的廚餘，並發電1萬度，6年多來已處理14.9萬噸廚餘，正進行第二期興建籌備事宜，並希望中央屆時多協助。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法