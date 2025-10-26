為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    中國定「台灣光復紀念日」 學者洪浦釗：為未來涉台行動建立依據

    2025/10/26 10:41 記者陳鈺馥／台北報導
    中國全國人大常委會日前通過設立「台灣光復紀念日」，中國全國政協主席王滬寧說，「台灣光復紀念日」充分體現全國各族人民堅持「一個中國」原則。（路透檔案照）

    中國全國人大常委會日前通過設立「台灣光復紀念日」，中國全國政協主席王滬寧說，「台灣光復紀念日」充分體現全國各族人民堅持「一個中國」原則。（路透檔案照）

    中國人大根據「中華人民共和國憲法」，以法律形式將10月25日設為「台灣光復紀念日」。學者分析，中國將歷史節日化、法律化，意在強化「主權敘事」的國際影響力，為未來任何涉台行動建立象徵性依據。

    中共官方以法律形式將10月25日設立為「台灣光復紀念日」，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。網紅「館長」陳之漢也赴北京參加中共舉辦的台灣光復紀念活動，並對外聲稱這趟是「幫賴清德尋根之旅」。

    對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，中國的目的是要以法律手段固定「台灣自古屬中國」的敘事，將「光復」包裝為主權延續的象徵，讓國際社會在語言上逐漸接受「台灣議題」是中國內政的論述。當歷史被法制化，政治目的也隨之被合法化。

    洪浦釗分析，其次，這是一場話語戰與統戰並進的操作。中國刻意邀請台灣網紅赴中參加紀念活動，製造「台灣民意共鳴」的假象，目的在於模糊主權界線、削弱台灣的內部認同，讓統戰滲透到社群輿論中。

    洪浦釗進一步說，同時這也是對外展示「一中原則」的新策略。中國將歷史節日化、法律化，意在強化「主權敘事」的國際影響力，為未來任何涉台行動建立象徵性依據，這是從軍事恫嚇轉向「敘事主權」的延伸手段。

    他強調，台灣的回應不應只是譴責，更要揭穿這場話語操弄。歷史的詮釋權必須屬於台灣人民，而非被他人立法定義。面對中國以法律制約政治的策略，台灣必須堅持民主價值與主體敘事，讓世界看見真實的台灣，一個尊重歷史，但拒絕被歷史挾持的民主社會。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播