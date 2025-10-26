中國定「台灣光復紀念日」 學者洪浦釗：為未來涉台行動建立依據

中國全國人大常委會日前通過設立「台灣光復紀念日」，中國全國政協主席王滬寧說，「台灣光復紀念日」充分體現全國各族人民堅持「一個中國」原則。（路透檔案照）

中國人大根據「中華人民共和國憲法」，以法律形式將10月25日設為「台灣光復紀念日」。學者分析，中國將歷史節日化、法律化，意在強化「主權敘事」的國際影響力，為未來任何涉台行動建立象徵性依據。

中共官方以法律形式將10月25日設立為「台灣光復紀念日」，並規定國家通過多種形式舉行紀念活動。網紅「館長」陳之漢也赴北京參加中共舉辦的台灣光復紀念活動，並對外聲稱這趟是「幫賴清德尋根之旅」。

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，中國的目的是要以法律手段固定「台灣自古屬中國」的敘事，將「光復」包裝為主權延續的象徵，讓國際社會在語言上逐漸接受「台灣議題」是中國內政的論述。當歷史被法制化，政治目的也隨之被合法化。

洪浦釗分析，其次，這是一場話語戰與統戰並進的操作。中國刻意邀請台灣網紅赴中參加紀念活動，製造「台灣民意共鳴」的假象，目的在於模糊主權界線、削弱台灣的內部認同，讓統戰滲透到社群輿論中。

洪浦釗進一步說，同時這也是對外展示「一中原則」的新策略。中國將歷史節日化、法律化，意在強化「主權敘事」的國際影響力，為未來任何涉台行動建立象徵性依據，這是從軍事恫嚇轉向「敘事主權」的延伸手段。

他強調，台灣的回應不應只是譴責，更要揭穿這場話語操弄。歷史的詮釋權必須屬於台灣人民，而非被他人立法定義。面對中國以法律制約政治的策略，台灣必須堅持民主價值與主體敘事，讓世界看見真實的台灣，一個尊重歷史，但拒絕被歷史挾持的民主社會。

