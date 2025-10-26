為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    台日合作+1！ 民進黨青年局首度出訪 與日本五大政黨對談

    2025/10/26 10:16 記者陳昀／台北報導
    民主進步黨青年局首度出訪，今天啟程前往日本，預計拜會日本自民黨、日本維新之會、立憲民主黨、國民民主黨及參政黨等。（陳冠廷提供）

    民主進步黨青年局首度出訪，今天啟程前往日本，預計拜會日本自民黨、日本維新之會、立憲民主黨、國民民主黨及參政黨等。（陳冠廷提供）

    日本首位女首相高市早苗21日正式上任，民主進步黨青年局首度出訪，今天啟程前往日本，預計拜會日本自民黨、日本維新之會、立憲民主黨、國民民主黨及參政黨等，並與青年局國會議員交換意見，就經濟安保、區域安全、科技合作與青年培育等議題深入交流，強化政黨層級的互動與合作，具有重要的里程碑意義。

    民進黨青年局長陳冠廷今天發布新聞稿指出，這是青年局今年4月成立以來的首次出訪，由青年局局長陳冠廷率領，成員包括執行副局長黃捷、副局長張雅琳、蔡易餘、沈震東、鄭孟洳及民進黨國際事務部主任陳文昊，推動台日政黨交流。

    訪團預計拜會日本主要政黨，包括自民黨、日本維新之會、立憲民主黨、國民民主黨及參政黨等，並與各黨高層及青年局國會議員交換意見。雙方預計就經濟安保、區域安全、科技合作與青年培育等議題深入交流，期望在共同的民主價值基礎上，強化政黨層級的互動與合作。

    陳冠廷表示，這次訪日不僅是民進黨青年局的首次出訪，更象徵台日政黨交流邁入新的階段，台日兩國在面對國際局勢變化時，都肩負著維護民主與和平的共同責任，青年世代更應主動參與、擔負起深化夥伴關係的角色。

    陳冠廷強調，青年局希望透過這次訪問，讓更多日本年輕國會議員與政黨幹部了解台灣在民主深化、科技創新與區域安全上的努力，也學習日本在地方治理、青年培育與產業升級方面的經驗，建立長期對話與互訪的機制。

    陳冠廷指出，政黨層級的互動能夠補足政府與國會間的外交渠道，形成更全面的連結。他說：「台灣與日本共享民主價值，但更重要的是共享未來願景。青年世代的連結，將是決定未來十年台日關係深度與方向的關鍵。」

    陳文昊表示，民進黨長期重視與日本政黨的制度化交流，這次出訪是高市早苗首相上任以來，台日間首次國會議員面對面交流，別具意義；民進黨期盼透過此次訪問，持續深化與日本各主要政黨的對話，共同為區域和平與民主價值努力。

    熱門推播