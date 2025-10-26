為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    南市議員李宗霖與陳嘉伶愛情長跑6年 理念結緣11月步入禮堂

    2025/10/26 09:20 記者蔡文居／台南報導
    南市議員李宗霖與律師陳嘉伶，愛情長跑6年，有情人終成眷屬。（李宗霖提供）

    台南市議員李宗霖與律師陳嘉伶，愛情長跑6年，日前李宗霖在社群媒體換上倆人吉卜力風格合照的大頭貼，以低調的方式宣布攜手邁入人生下一個階段，陳嘉伶也俏皮地留言祝賀恭喜，讓知情的親朋友好友無不會心一笑，也為他們這對「戰友伴侶」終成眷屬獻上祝福。

    2018年台南市議員選舉，他們同為首次代表台灣基進出征的新人，懷抱共同的台灣主體意識與改革理想。「我們是為了理念投入政治，也是因為理念而認識彼此。」李宗霖回憶說，從相識到相戀，這條路充滿挑戰，但也讓他們更加確定要一起面對未來。

    李宗霖畢業於南一中與成功大學建築系。2018年首度參選以最高票落選，但他未氣餒，持續深耕地方，最終於2022年當選市議員，成為台灣基進青年從政代表。不過，今年6月他因與黨中央理念路線出現分歧而黯然宣布退黨，消息引發外界關注，也讓支持者感到遺憾與惋惜，但也尊重、理解其決定。

    陳嘉伶則來自嘉義，畢業於鳳和高中及東吳大學法律系。她於2018年首次參選南市議員落敗後，轉而專心準備律師考試。考試放榜前，她在黨內好友遊說下再度披上戰袍參選，雖未當選，但也如願通過律師考試，完成對家人與自己的承諾。

    李宗霖說，2人交往期間並非甜蜜無波，經常為理念與做法爭論，甚至數次分分合合，「她是律師出身，講理時我幾乎都輸她。」但也因這些磨合，更懂得包容與珍惜。

    他們婚禮將於11月22日舉行，預計以傳統流水席形式宴請親友。李宗霖家人長年在東區崇德市場經營海產，這場婚宴也將以家鄉味海鮮辦桌，作為對故鄉與家人的致敬。李宗霖說，未來他們會繼續堅持台灣的信念，也會在彼此的崗位上努力，在各自領域繼續為台灣來打拚。

    李宗霖在社群媒體換上與陳嘉伶吉卜力風格合照的大頭貼，宣布攜手邁入人生下一個階段。（李宗霖提供）

    李宗霖與陳嘉伶2022年再次代表台灣基進參選議員，他們為理念投入政治，也因為理念而認識彼此。（李宗霖提供）

