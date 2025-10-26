緊急應變才能看出真功夫 胡采蘋：盧秀燕沒資格選總統

胡采蘋提到，人不可能不出錯，但一個人如何面對錯誤，才能看出他有多大能耐，她也強調：「這樣的政務能力，今天如果Covid-19是發生在盧市長手上，台灣已經完了。」（資料照）

台中市梧棲區爆發國內首見非洲豬瘟疫情，台中市長盧秀燕被砲轟防疫慢半拍。「財經網美」胡采蘋25日在臉書發文提到，人不可能不出錯，但如何面對錯誤，才能看出有多大能耐，她也坦言，如果「Covid-19發生在盧秀燕手上」，「台灣已經完了」，並斷言盧秀燕沒有競爭總統大位的資格。

胡采蘋在臉書粉絲專頁「Emmy追劇時間」發文指出，如果縣市首長出了什麼錯，她會看事發後的處理情況，如果處理得很混亂，不知輕重緩急先後順序，她才會覺得這個首長問題真的很大；事後都處理不好，事前恐怕也不會太高明，花蓮救災如此，台中豬瘟現在看來也是這樣。

請繼續往下閱讀...

胡采蘋提到，她不會責怪為什麼發生這件事情，只要儘快疫調、堵住破口，檢討為什麼有破口、儘速修正，盡全力修復才是當務之急。胡采蘋表示，非洲豬瘟是個事關全台豬農、全台民眾入境時都要耗費巨大時間成本去防範的疾病，疫情出現後要與病毒分秒必爭，結果盧秀燕卻在主持購物節活動，疾病樣本用超商快遞處理，盧秀燕也無法站上第一線向國人說明處理狀況。

胡采蘋強調：「這樣的政務能力，今天如果Covid-19是發生在盧市長手上，台灣已經完了。」她也提及台灣過去的口蹄疫疫情，當時讓多少豬農家庭破碎，歷經23年的努力才讓台灣重新回到非疫區、重新開放豬隻出口，背後是付出多大的代價。

胡采蘋直言：「如果不能認識到這個問題的嚴重性，處理緊急事務的能力僅有如此，對不起，我認為盧媽沒有資格競爭總統大位。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法