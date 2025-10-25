訪中前夕德外長強調「一中自定義」 外交部肯定

德國外交部長瓦德福將於26日訪中，他宣稱德國「一中政策不變，但政策內容由德國自行決定」。（美聯社）

德國外交部長瓦德福（Johann Wadephul）近日接受外媒訪問時重申，德國「一中政策」內容由德方依自身立場決定，其中也包括不得以武力改變台海現狀，中國外交部卻聲稱「一中政策」沒有自定義空間；外交部今（25日）回應強調，台灣是主權國家，兩岸互不隸屬，對德方說法表示歡迎與肯定。

瓦德福明天（26日）即將訪問中國，也將成為德國現任內閣首名訪中的部長。他近日接受「路透」訪問時指出，德國的「一中政策（不同於中國一中原則）」保持不變，且政策內容由德國自身決定，其中也包括不得以暴力改變現狀。

對此，中國外交部發言人郭嘉昆24日被媒體問及此事時，再提中國「一中原則」三段論老調，又聲稱該三段論是一中原則最完整、最準確的表述，也是唯一的表述，「沒有任何自定義的理由和空間」。

外交部今天回應本報提問說明，瓦德福部長今年已數次引用「聯合國憲章」禁止使用武力原則，反對在台海使用武力，並一再重申台海和平穩定的重要性，相關論述彰顯德國重視國際法及以規則為基礎的國際秩序。

外交部重申，台灣是主權國家，兩岸互不隸屬，任何片面主張或軍事威脅，均不利於整體區域安全與繁榮。外交部將持續與德國及歐盟等理念相近國家合作，共同維護以規則為基礎的國際秩序，並推動印太地區及世界的和平、穩定與繁榮。

