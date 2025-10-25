新竹晴空匯大火2勇消殉職 內政部提通訊設備改善等4措施

圖為2名殉職勇消所遺留的消防衣。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市晴空匯大樓去年發生火警造成2名消防員殉職，監察院要求新竹市府與內政部切實檢討。內政部今天表示，已成立勤安會並完成消防法及其子法修正，並提出強化建築建造管理、消防安全檢查機制、精進無線電通訊設備及入室定位等4項精進措施，將對全國22縣市積極督導及抽查，盼避免不幸事件發生。

監察院最新調查報告指出，晴空匯火警起因是大樓管道間電力配線短路，導致多項防火避難設施失靈，火勢瞬間擴散。由於電源與緊急電源同時燃燒斷裂，連防火警報都無法運作，讓火場變成人命陷阱，加上無線電全斷，求救多次沒人聽見，要求新竹市府與內政部應切實檢討改進火場救災相關指揮調度、無線電通訊不良等問題。

內政部今天透過新聞稿表示，消防署、國土管理署在「豐邑晴空匯」火警後，採取四項具體精進措施。

第一，為杜絕高層集合住宅漏報情形，於去年6月發函要求各地方政府務必透過建築執照管理系統，確實掌握應辦理公安申報對象。

第二，強化建築建造管理與消防安全檢查機制，結合地方啟動高樓層建築物公安聯合督導稽查，並要求地方針對未按時申報、樓層較高規模較大的集合式高層建築或是災害風險較高類型建築物等高風險案件，組成聯合稽查小組進行公安及消防抽檢或複查，且應持續追蹤至改善完成為止。

內政部續指，今年也函文給地方政府，審核起造人申請使用執照時，應檢附建築新技術、新工法、新設備與新材料認可通知書，以及施工紀錄、竣工照片及專任工程人員與監造人查核紀錄等相關文件，確保施工過程均有按圖施工；同時依各界建議，將防火區劃納入住宅類的年度公安應檢查項目，近期將進行法制作業。

內政部表示，第三，持續落實消防人員指揮及安全管理，為提高火場指揮效能及降低消防人員傷亡風險，消防署去年4月至6月至北、中、南及東部辦理「救災安全推動高階幹部教育訓練」；並於今年2月至5月辦理「114年度火災搶救高階指揮幹部訓練」，強化火場指揮官指揮概念、判斷決策及戰術運用，提升化災或新型態火災危害認知與災害應變。

內政部提到，第四，精進無線電通訊設備及入室定位，消防署持續爭取各項中程計畫精進地方消防機關消防車輛、救災裝備及購置如移動式無線電中繼台等通訊設備，後續將督導各級消防機關利用常年訓練時間針對大樓（或模擬大樓）假設大型火災情境，實施細緻化無線電分流作業訓練，強化改善無線電通訊品質。

此外，為精進救災安全管制相關事宜，內政部說，今年起已編列預算補助地方消防機關購置43套入室定位系統，盼建構更安全的救災環境，全力守護救災人員安全。

