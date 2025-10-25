金門老兵獅山砲操隊再展雄風 「快動猛打」滿堂彩還安可

金門獅山砲陣地是國軍現存罕見坑道式榴彈砲陣地，坑道內8吋榴砲在823砲戰後期發揮扭轉戰局功效。（記者吳正庭攝）

金門老兵自發組成獅山砲陣地砲操隊，重返陣地，老兵喊起口令中氣十足，砲口也坐滿遊客。（記者吳正庭攝）

金門老兵自發組成獅山砲陣地砲操隊重返陣地，重現砲兵「快動猛打」恢宏氣勢。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門老兵自發組成獅山砲陣地砲操隊今天重返陣地，13名加起來694歲的老兵換上草綠服，3場「神獅演習」重現砲兵「一呼百應、快動猛打」氣勢；96歲的823砲戰黃姓參戰老兵，也坐著輪椅專程給小老弟加油，氣氛熱絡。

老兵說，過去外界謠傳美國把運給金門的8吋榴砲砲管鋸短，將射程縮短，阻止台灣反攻大陸；實際情形，當年老美給的火藥包，根本打不到8吋榴彈砲該有的射程。

縣府表示，去年一群退役老兵自組「獅山砲陣地8吋榴砲砲操隊」，在獅山重現久違的戰備操演，引發太多的感動與佳評迴響；今年，這群當年陸軍金門防衛指揮部各師砲兵，如今自組的砲操隊，在熱血與袍澤情誼召喚下再度歸隊，重返這座曾讓他們用青春與汗水守護家園的戰島。

老兵砲操隊在砲長曾永增連日帶領下，逐漸抓回要領；今天砲操由1995年在獅山擔任砲長的李明昌帶隊，下達「神獅演習」口令，直到「預備~~放！」擊發結束，200秒的操演令人想起當年備戰的艱辛，砲操隊應要求加演「安可場」。

曾永增隆重介紹一旁823老兵黃大哥，指黃是兵役118梯，24日看完大家的砲操，黃大哥突然伸手翻找皮夾，大家一度以為黃大哥要發紅包鼓勵，紛紛揮手示意「不用、不用」，結果黃大哥慢條斯理從口袋拿出他當年的退伍令，可愛的舉動讓隊員哭笑不得。

操演結束，看到年逾半100的弟兄握手、抱在一起，就像一家人，曾永增說：「當兵真好，永遠不會忘記這段日子」。

砲操開演前，金門老兵還踢正步進場，引起一陣騒動。（記者吳正庭攝）

九十六歲的八二三砲戰黃姓參戰老兵，坐著輪椅專程到場，給小老弟加油打氣。（記者吳正庭攝）

不論當年識與不識，如今再見就是袍澤，砲操結束，老兵互相握手、抱在一起，就像一家人。（記者吳正庭攝）

獅山砲陣地遊客如織，這群遊客上衣的文字頗為符合在地情境。（記者吳正庭攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法