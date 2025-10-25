連假出招！林俊憲出席重陽敬老 陳亭妃揪親子玩萬聖

民進黨台南市長初選參選人林俊憲光復節連假出席重陽敬老，主張推動五大長者福利政策。（林俊憲服務處提供）

民進黨台南市長初選選戰白熱化，立委林俊憲、陳亭妃在光復節連續假期馬不停蹄跑行程，搶曝光率！林俊憲今天出席一系列重陽敬老活動，與地方長輩親切互動；陳亭妃則是揪親子大玩萬聖，打造溫暖城市氛圍。

林俊憲今天出席王城里發放重陽禮金活動指出，他推動5大長者福利政策，其中就有每年重陽敬老禮金加倍發放，由1000元提高為2000元，90歲以上長者領取1萬元，百歲以上領取2萬元，是六都唯一，表達對高齡長者的敬意。其他還有老人健保費全免、每月500元長者計程車資補貼、帶狀皰疹疫苗免費施打、擴增社區共餐據點等，希望全方位照顧老人需求。

請繼續往下閱讀...

許多銀髮族聽到他力推的福利政策皆表示「真的有感」，希望未來都能實現。林俊憲說，台南正邁入高齡化社會，未來市府應以更積極的態度完善長照服務與福利制度。結合中央資源、強化在地照護網絡，讓長輩在台南安心生活、快樂安老。

同樣力拚民進黨台南市長初選出線的立委陳亭妃，今天則在成大商圈中庭廣場舉辦「叢林萌樂園」萬聖節親子活動，結合商圈市集，打造四大昆蟲主題氣墊樂園，讓孩子們盡情放電。

陳亭妃表示，盼透過主題氣墊樂園，讓孩子們在遊戲中學習、歡笑中成長，除鍛鍊體能與肢體協調，也能培養探索自然的好奇心。「政治不該只是冷冰冰的口號與論戰，而是要以人為本，透過親子活動拉近與市民的距離，打造溫暖、有溫度的城市氛圍。」透過親子同樂的活動，不僅增進家庭情感，也讓大家感受到陳亭妃照顧台南這個「大家庭」的溫暖與關懷。

林俊憲主張推動五大長者福利政策。（林俊憲服務處提供）

民進黨台南市長初選參選人陳亭妃光復節連假揪親子玩萬聖，透過活動拉近與市民的距離。（陳亭妃服務處提供）

陳亭妃揪親子玩萬聖，透過活動拉近與市民的距離。（陳亭妃服務處提供）

