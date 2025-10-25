美學者投書稱賴總統魯莽 國民黨團：審慎以對 適時調整腳步不是示弱

立法院國民黨團懇切提醒賴總統，美方學者、智庫、重量級雜誌的發言，絕非無的放矢，必須審慎以對，適時的調整腳步絕對不是示弱，反而是身為一個負責任的領導者該盡的義務。（資料照）

美國保守派智庫「防衛優先」（Defense Priorities）亞洲計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書「時代雜誌（Time）」，批評台灣民選的賴清德總統是所謂「魯莽的領袖」，並主張美國應重新評估對台政策。對此，立法院國民黨團懇切提醒賴總統，美方學者、智庫、重量級雜誌的發言，絕非無的放矢，必須審慎以對，適時的調整腳步絕對不是示弱，反而是身為一個負責任的領導者該盡的義務，因為引發戰爭的人往往是國家領袖而不是人民，相信國人都不希望看到「今日烏克蘭，明日台灣」慘況，更不希望台灣出現亞洲的澤倫斯基。

國民黨團首席副書記長林沛祥表示，美國時代雜誌在美中國家領袖會面前的關鍵時刻，刊登此一評論文章，除了提醒美國政府外，更是敲醒民進黨政府，須認清當前國際局勢，及美國官方立場未來可能的轉變，賴政府應適時提出國防戰略及外交策略的調整，在軍事上，我們不能讓中國大陸覺得軟；在政治上，也不能讓他們覺得過硬，惟有在這兩點間靈活走位安排，才能確保台海不會有戰爭或輕易被犧牲。

林沛祥進一步指出，今日是台灣光復節八十週年，依據史實，台灣是由中華民國光復，國民黨團提案修法放假來紀念與慶祝，遺憾是賴政府卻視若無睹，既無慶祝活動，連官方立場宣示都省了，並將抗戰話語權直接送給對岸，該捍衛中華民國時總統何在？民進黨又何在？

林沛祥強調，美方學者指稱賴清德是魯莽領導人，意在提醒當今賴政府，若再一意孤行主張兩國論挑釁對岸，對台灣不利，更不符合美方利益，這是國際現實的情況，然而民進黨政府無法省思及聽取不同聲音，膝蓋式反應就拿「抗中保台」、「中共同路人」二套對國內的攻擊模式，轉成對這外國學者打成親中派、支持馬習會的貼標籤式反擊，正代表戳中民進黨內心不能碰觸的秘密。

國民黨團指出，如同先前美國重要智庫蘭德公司（RAND）發布《穩定美中競爭關係》，報告建議美國與中國大陸應釋出無意推翻現狀的訊息，例如美方可重申不支持台灣獨立、不反對和平統一，北京則可澄清，只有出現反分裂法最極端的情況下，動武才會是選項之一。加上川習會即將進行，川普本人也提到台灣問題將會被討論，大國已開始進入深水區下，從國外的智庫、學者的建議中不難發現，台灣若只單壓哪一邊，或是過度依賴誰，都將可能因為「國家利益至上」的因素，讓台灣主權被犧牲甚至是走上戰爭一途。

