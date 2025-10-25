同框彩虹旗！蔡英文攜毛小孩現身同志遊行 全場歡呼爆棚

前總統蔡英文帶著愛犬「鳳梨妹」、「樂樂」，向同志遊行的隊伍揮手致意。（圖由蔡英文辦公室提供）

第23屆台灣同志遊行今（25日）盛大登場，今年主題為「超．連結－跨越標籤，理解差異」，湧入逾13萬人共襄盛舉。前總統蔡英文也帶著愛犬「鳳梨妹」、「樂樂」現身敦化南路，向遊行隊伍揮手致意，而民眾也熱情的歡呼尖叫，氣氛沸騰。

「六年了，我們一起走了這麼久。」蔡英文透過臉書表示，這幾天看到許多國外的朋友陸續來到台灣，準備參加今年的同志遊行，親身體驗這座島嶼的愛與自由。她知道還有更多的朋友，早在二十多年前，就已經在追求平權的路上默默努力。謝謝大家的勇氣與堅持，才讓台北的街頭，在每年的這個時候，充滿著各種漂亮的顏色，以及漂亮的人、勇敢的人。

請繼續往下閱讀...

蔡英文指出，對許多人來說，這不僅是一場遊行，更是一種信念的展現。當我們願意理解每一種身分、傾聽每一段故事，我們就離真正的平等更進一步。我也希望大家不要忘記，是自由，讓我們彼此相愛；是理解，讓我們彼此靠近。

蔡英文並強調，她也要將這樣的台灣，獻給來自世界各地、一起同行的好朋友：「Welcome to Taiwan」，這裡的每一種顏色，都有屬於你勇敢做自己的身影。

值得注意的是，當彩虹旗浩浩蕩蕩行經敦化南路，蔡英文也帶著「鳳梨妹」、「樂樂」現身安全島的林蔭大道，頻頻向參與遊行的民眾揮手致意，而群眾則驚喜地高呼「小英總統」，熱情揮手回應，現場歡呼聲與尖叫聲此起彼落。

前總統蔡英文帶著愛犬「鳳梨妹」、「樂樂」，向同志遊行的隊伍揮手致意。（圖由蔡英文辦公室提供）

台灣彩虹公民行動協會主辦的第23屆台灣同志遊行，25日在台北市政府前廣場登場。（記者方賓照攝）

台灣彩虹公民行動協會主辦的第23屆台灣同志遊行，25日在台北市政府前廣場登場，今年主題是「超‧連結——跨越標籤，理解差異」，民進黨裡為蘇巧慧（中）與多位市議員黨公職也參加遊行隊伍。（記者廖振輝攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法