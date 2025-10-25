為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    彰化縣長選戰開打！綠營4人完成遞件爭取提名

    2025/10/25 17:10 記者張聰秋／彰化報導
    總統賴清德（左4）到彰化市參觀設計展，彰化市長林世賢（左1）、立委陳素月（左2）及立委黃秀芳（右2）跟賴清德同框。（記者張聰秋攝）

    2026縣長選舉腳步近，民進黨在彰化的縣長提名之戰正式開打。根據黨內規定，非執政縣市的縣市長參選意願表，最遲10月31日下午5點前送交中央黨部，截至目前，彰化4人完成遞件，分別是立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢，與前市長邱建富，4人皆親筆簽名，展現爭取提名高度意願。

    4位綠營熱門人選，不僅完成黨內程序，選舉看板也早早掛上街頭，爭取曝光與聲量。昨天（24日）總統賴清德到彰化市參觀台灣設計展時，黃秀芳、陳素月與林世賢都到場迎接。記者當面向3人求證，他（她）們均證實已送交參選意願表。

    昨天下午，賴清德前往伸港鄉福安宮參拜、揭匾時，黃秀芳、陳素月及邱建富3人也全程陪同。4人今年以來動作頻頻，各種公開場合都可見他（她）們的身影，綠營選戰氣氛越來越熱。黃秀芳最近還換上新看板，懇請支持電話民調支持。

    不願具名的政壇人士指出，綠營彰化縣長提名採協調優先，若協調未果，將進入內部民調階段，再由黨主席綜合評估後徵召。由於彰化是非執政縣市，又被視為中台灣關鍵選區，這一戰不僅攸關綠營能否收復失土，也將考驗賴清德的整合能力。

    相較之下，藍營被視為熱門人選的有4人，國民黨洪榮章（彰化縣工策會總幹事）起步最早，競選看板已出現在街頭；另一位柯呈枋（彰化縣政府參議）也掛上看板，兩人共同特徵是都有「前副縣長」的頭銜。

    身兼彰化縣黨部主委的立委謝衣鳯，其實是國民黨最早被點名的人選。不過，因「謝家」家族因素，與弟弟、彰化縣議長謝典霖皆為政治人物，使她背負一定選舉包袱。謝衣鳯至今未鬆口，也未表態是否參選，但在北彰化多場公開活動中，仍常見她出席與民眾互動。

    民眾黨立委張啓楷也表態有意角逐縣長，但目前尚未掛出競選看板。政壇人士指出，彰化縣的百里侯之戰一向是綠藍對決，白營能否成為關鍵力量、是否出現藍白合作，值得關注。

    總統賴清德（中）昨天到彰化伸港福安宮參拜揭匾，彰化縣有意爭取縣長提名的3人陪同在旁，前彰化市長邱建富（右2）、立委黃秀芳（左4）、陳素月（左5）到場迎接並同框。（記者張聰秋攝）

    總統賴清德昨到伸港福安宮參拜揭匾，與廟方人員和民代合影，表態爭取縣長提名的人選，立委黃秀芳（左3）、立委陳素月（左4）及前彰化市長邱建富（右3）全程陪同。（記者張聰秋攝）

    立委陳素月爭取縣長提名競選看板，在全縣各鄉鎮可見。（記者張聰秋攝）

    做過彰化副縣長的洪榮章競選看板打出「美好篇章、榮耀彰化」口號。（記者張聰秋攝）

    彰化市中山路旁可見綠藍營政治人物爭取明年縣長提名的競選看板。（記者張聰秋攝）

