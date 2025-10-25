柯志恩喊光復高雄 尹立批抄錯劇本：只想幫國民黨拿回政權

柯志恩選在旗津設立首波競選高雄市長看板。（記者葛祐豪攝）

2020年罷韓團體設計的「光復高雄」貼紙。（資料照）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨立委柯志恩選在今（25日）台灣光復節，在旗津設立首波競選高雄市長看板，並高呼「光復高雄，我準備好了!」；對此，2020年罷免前市長韓國瑜行動中，率先喊出「光復高雄」口號的尹立，批評柯志恩完全抄錯了劇本，只想幫國民黨拿回政權，他認為高雄不需要再被誰「光復」，高雄需要的是誠實、努力、與繼續向前的勇氣。

尹立表示，「光復高雄」不是誰都能喊的口號，那是2020年罷韓行動的信念與怒吼。那時候，他和無數高雄市民站出來，喊出這四個字，是為了換掉落跑的市長，是為了改變天下雜誌評比全國倒數的市政，更是為了恢復高雄的榮光與人民的尊嚴。

他說，那場「光復」，不是為了政黨輪替，而是人民自發的民主行動，那是一場高雄人的覺醒，一場城市的自救。如今，柯志恩高掛看板說「光復高雄，我準備好了！」但這句話，卻完全抄錯了劇本，柯志恩不是延續那份對城市的愛，而是復刻國民黨的野心。

針對柯志恩看板上拿掉了國民黨黨徽，她說:「大家都知道我是國民黨」，尹立認為相當諷刺，事實是柯志恩自己也清楚，「掛上國民黨三個字，就不可能光復高雄」，這樣的「光復」，不是要改變什麼，而是只想幫國民黨拿回政權，而當一個政黨除了政權，什麼都沒有，那就什麼也光復不了。

尹立批說，柯志恩拿掉黨徽，不是策略，而是心虛。這正印證了國民黨除了想奪權，沒有理念；除了口號，沒有願景，更是此地無銀三百兩。真正的「光復高雄」早已發生在2020年，那是人民用選票光復尊嚴、光復民主、光復未來，高雄不需要再被誰「光復」，高雄需要的，是誠實、努力、與繼續向前的勇氣。

