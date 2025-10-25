為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    13萬人湧同志大遊行 民進黨率隊力挺「民主綻放色彩」

    2025/10/25 15:59 記者陳政宇／台北報導
    民進黨今年以「民主綻放色彩，驕傲無所不在，Let us shine.」為標語，組隊參與第23屆台灣同志遊行。（記者廖振輝攝）

    民進黨今年以「民主綻放色彩，驕傲無所不在，Let us shine.」為標語，組隊參與第23屆台灣同志遊行。（記者廖振輝攝）

    第23屆台灣同志遊行今（25）日於台北登場，以「超・連結——跨越標籤，理解差異」為主題，主辦方預估約13萬人參與。民進黨延續多年傳統，再度組隊參與遊行，並以「民主綻放色彩，驕傲無所不在，Let us shine.」為標語，展現多元共融與尊重差異的價值。

    民進黨表示，本次黨內多位長期關心性別平權的區域立委、不分區立委及地方議員共同響應，以行動支持同志遊行。民進黨表示，作為支持性別平權的政黨第一品牌，民進黨始終與多元族群並肩同行，透過政策、立法與社會倡議，持續推動性別正義與平等的社會文化。

    隨著數位時代快速變遷，民進黨指出，性別議題面臨新的挑戰與誤解，民進黨將持續推動建立更具包容性的制度與社會對話空間，讓多元的聲音都能被理解與尊重。未來也將透過立法與政策落實平權精神，打造一個真正理解差異、跨越標籤的自由幸福社會。

    民進黨說，自2015年同志遊行開放政黨參與以來，民進黨每年都以實際行動挺身支持，從倡議婚姻平權到推動性別友善政策，持續以行動實踐平權價值。黨內強調，「我們相信民主的力量，讓每一個人都能以自己的方式閃耀，這正是台灣驕傲的根本。」

    民進黨隊伍於現場高舉旗幟與標語，與群眾一同在城市街頭前行，象徵台灣社會持續朝向多元共融、尊重差異的方向邁進，展現民主價值的多元與包容。

    民進黨今年以「民主綻放色彩，驕傲無所不在，Let us shine.」為標語，組隊參與第23屆台灣同志遊行。（記者廖振輝攝）

    民進黨今年以「民主綻放色彩，驕傲無所不在，Let us shine.」為標語，組隊參與第23屆台灣同志遊行。（記者廖振輝攝）

