    首頁 > 政治

    驚見「統戰App」讓台灣人「一鍵投誠」 爆台北已2.8萬人登記

    2025/10/25 19:51 即時新聞／綜合報導
    App可以查看附近「投誠者」，還有商城可以兌換禮品。（取自李穎X）

    社群平台近日傳出，有中國工程師製作一款App《歸家》，號稱讓台灣民眾、軍人一鍵「登記投誠」，而目前台北就已經有2萬8000人登記。青年監督聯盟發起人、律師陳又新昨天直接「點名」已經登記的2萬8000人：「你的行為就是要拖全台下水，迎接解放軍入台。」

    旅義華裔作家李穎日前在X上發文說，一名中國江蘇的工程師自製了一款名為「歸家」的App給台灣民眾和台軍，號稱可用於「投誠登記」。根據網路上瘋傳的影片，用戶可在App中實名登記「回歸祖國」的意願，其中，台北市登記人數達2萬8000多人最多，其中新北市2萬5000多人、高雄市1萬8000多人分別為二、三名。

    另外，App中還有多種功能，包括身分登記、投誠福利以及顯示附近登記者。另外還有匿名舉報台獨、積分商城功能以及匿名社區讓使用者匿名交流等，用戶還可以透過邀請朋友使用App獲得積分，換取禮品卡、民生用品等獎品。App甚至還設有「申請大陸身份證」與「一鍵呼叫解放軍」的功能。

    相關影片近日在Threads等社群平台上瘋傳。陳又新昨天在臉書發文，直接點名台北已登記的2萬8000多人，「戰時，無論是真心想呼叫解放軍，或是好玩想呼叫看看結果的。抱歉，你的動機國軍無法區分，但你的行為讓國軍別無他想，只有擊殺這個選項！」

    陳又新也嗆：「要葬送自己未來是你家的事，明知戰事將近，還跑去登記、積分換禮，你的行為就是要拖全台下水，迎接解放軍入台。既然你都不在乎其他人的生命了，對你們這些賣台賊，還有什麼好勸說的呢！」

    對此，也有不少懷疑App內數據的真假，「他寫一億人就是有一億人」、「數據可能是假的，讓人誤以為很熱門，他們什麼都能作假」；也有網友呼籲不要好奇下載App：「你各位不要輕易下載嘗試，說不定會被竊取手機資料」、「數據可以造假，但不排除真的有87願意下載並充當內奸，還是小心點」。

