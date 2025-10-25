轟美熊貓派學者「時代」投書背離現實 綠委籲不分黨派一致唾棄

美國熊貓派學者金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書「時代雜誌（Time）」，批評台灣民選的賴清德總統是所謂「魯莽的領袖」，並主張美國應重新評估對台政策。對此，民進黨外交及國防委員會立委王定宇、陳冠廷齊轟金的說法悖離現實，呼籲國人不分黨派一致唾棄。（王定宇辦公室提供）

美國保守派智庫「防衛優先」（Defense Priorities）亞洲計畫主任金萊爾（Lyle Goldstein）近日投書「時代雜誌（Time）」，批評台灣民選的賴清德總統是所謂「魯莽的領袖」，並主張美國應重新評估對台政策。對此，立法院外交及國防委員會民進黨籍立委王定宇和陳冠廷今（25）日同聲嚴詞反駁，指該投書為極少數極端意見，嚴重「未能反映現實」，強調台美合作是「基於現實利益的夥伴關係」。

王定宇：金萊爾長期親中挺獨裁 堪稱「獨裁者的附庸」

立院外交及國防委員會召委王定宇指出，該文僅是「類似專家或讀者投書的文章」，並非「時代雜誌」本身的報導或社論。他強調，若仔細檢視作者金萊爾的長期立場，大概就能理解他為什麼會寫出這樣一篇既荒謬又與國際認知相反的文章。

請繼續往下閱讀...

王定宇舉例，金萊爾過去主張「香港的一國兩制應該適用於台灣」，認為「台灣的國軍不會支持民選政府，會在解放軍攻台時投降倒戈而戰敗」；甚至在烏克蘭遭俄羅斯侵略時，竟主張「美國應該改善與俄羅斯及中國的關係，而不是譴責俄羅斯入侵烏克蘭」。

王定宇直言，從這些主張可以看出，金萊爾根本就是長期支持獨裁者、親近俄羅斯與中國的人，支持中國的所有立場，所走的路線與「馬英九或習近平十分接近」。因此，金批評賴總統「魯莽」其實在意料之內。

王定宇強調，目前國際共識很清楚，中國在東海、台海、南海的侵擾行為，才使習近平成為真正「魯莽的領袖」，中國才是不負責任的國際麻煩製造者，金萊爾卻顛倒黑白，淪為「獨裁者的附庸」，不管投書哪裡文章臭不可聞，違背國際真實的共識。

他並呼籲國人不分黨派「一致唾棄、嗤之以鼻」，不應因政黨競爭樂於引用擴散，強調金萊爾根本是「沒有國際觀的井底之蛙」。

陳冠廷：台灣是美供應鏈核心 穩定攸關美國自身科技與產業安全

陳冠廷則批評，金萊爾看法並未能反映現實，他強調，台灣早已是美國戰略與經濟利益中不可或缺的重要環節，美台關係並非單純軍事議題，而是「牽涉供應鏈、科技安全與區域穩定的整體利益」。

陳冠廷說，「台灣是全球半導體生產核心，美國的AI、航太、軍工、甚至車用產業，都仰賴台灣的製造能力」，若台海情勢失穩，衝擊的不只是亞洲，而是美國自身的科技與產業安全。

陳冠廷認為，若美方如金萊爾建議與台灣保持距離，等於讓美國重新暴露在供應鏈風險之中，這不符合美國的長期利益。

在地緣戰略方面，陳冠廷表示，台灣位於第一島鏈中心位置，是「印太安全的重要支點」。他強調，台海一旦發生衝突，從日本、菲律賓到南海的區域穩定都會受到衝擊」，最終都會反映在美國企業成本與通膨壓力上，這些都是「具體的美國利益」，而非抽象的政治議題。

陳冠廷並提及，美國推動的「晶片與科學法案」、「21世紀貿易倡議」等，都清楚顯示「台灣已是美國在印太經濟網絡中的重要夥伴」。他強調，金萊爾的論點若忽略現實的利益結構，將導致誤判。

「台灣的穩定，不僅有助於印太局勢，也直接關係到美國經濟與產業的安全」，陳冠廷強調，這不是情感問題，而攸關利益。台美合作是「基於現實利益的夥伴關係」，台灣的存在讓美國更有選擇、更有穩定性，這是事實。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法