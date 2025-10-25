憂台中廚餘變廚餘山 何欣純提五建議去化

台中爆發非洲豬瘟，廚餘如何去化引發關注，何欣純立委（中）提出生丶熟廚餘分類要確實等5項去化廚餘的方式。（何欣純立委提供）

台中爆發非洲豬瘟，中央宣布廚餘禁餵豬，民眾關心每天200噸的廚餘去了哪裡？如何去化？民進黨立委何欣純表示，台中市府選定11處掩埋堆肥廚餘，引發市民對環境與健康的擔憂，憂心「廚餘大峽谷，會不會變成廚餘山？」，希望盧市長儘速向市民說明清楚，減少恐慌；並建議生丶熟廚餘分類要確實等5個去化廚餘的方式。

何欣純今天表示，對於廚餘去化的難題，她提供5項建議，包括短中長期可行的方向，首先是生丶熟廚餘分類要確實；再來是鼓勵儘量不要「剩食」；還有廚餘車補助配置GPS，確定足跡路線；以大場帶小場方式，多處建立「㕑餘共同高溫烹煮中心」， 政府給予補助並嚴格要求；同時規劃廚餘轉化生質能源廠相關系統、學習各國先進技術、以技轉方式協助國內廚餘再利用轉製飼料。

何欣純並提醒，這段時間有三類民眾最弱勢、生計受衝擊也最大，包括肉品拍賣運送物流的從業人員、小規模傳統市場豬肉攤商、以及依靠溫體豬肉為食材的小吃、餐廳業者，此刻則要求經濟部、財政部要定出協助方案丶稅賦減免等措施，一起度過非洲豬瘟疫情難關。

