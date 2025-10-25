指中共設紀念日欲創造「光復神話」 王美琇批荒謬：二度傷害要反抗到底

辜寬敏基金會董事長王美琇表示，中國人大昨天通過把10月25日訂為「台灣光復紀念日」，這簡直是荒唐、荒謬到極點。（記者塗建榮攝）

中國人大昨表決通過設立「台灣光復紀念日」，辜寬敏基金會董事長王美琇今天在「OMG~光復節又來了」論壇上表示，中共前不久才操控國民黨黨主席選舉，現在竟然還想要控制台灣人的腦袋，再次篡改我們的歷史記憶；她強調，中共想要再次創造光復神話，這是二度傷害台灣人，面對雙重荒謬，一定要反抗到底。

辜寬敏基金會今天下午在二二八國家紀念館舉辦「OMG~光復節又來了」論壇，邀請多名學者與會討論「悲劇的誕生──『光復』到二二八」、「二二八前的台灣經濟──劫收下的惡性通膨」、「解殖的幻覺──大中國意識下的文化再壓迫」三大議題。

辜寬敏基金會董事長王美琇於開場致詞時表示，中國人大昨天通過把10月25日訂為「台灣光復紀念日」，這簡直是荒唐、荒謬到極點。中國一直想透過國民黨跟民眾黨控制台灣的立法院，前不久才操控國民黨黨主席選舉，要拱支持他們的鄭麗文當選黨主席，進一步控制國民黨的走向，現在他們竟然還想要控制我們的腦袋，再次篡改我們的歷史記憶。

王美琇直言，國民黨、民眾黨這兩個「中國黨」對台灣簡直禍害無窮。今天的論壇一方面要破除國民黨過去半個世紀以來，在台灣所建構的光復神話，再來現在中國共產黨想要再次創造光復神話，這是二度要來傷害台灣人，面對雙重的荒謬，我們當然要反抗到底，當荒謬成為事實，反抗就是義務。

王美琇認為，作為一個台灣人，終其一生一定要進行一場覺醒的內在革命，一場追求我們台灣人的尊嚴、自信、勇氣，還有追求真實的內在革命，「一個有歷史覺醒的民族，才有可能建立一個正常、偉大的國家」。她說，台灣未來兩年危機重重，希望每個人面臨國家的重大危機，我們都可以成為民主戰士。

二二八事件紀念基金會執行長藍士博表示，今天的論壇重點就是「沒有所謂的光復，只有辜負」。他引用日本漫畫《葬送的芙莉蓮》的故事，指魔族學習人類的語言是為了要欺騙，別人用台灣的歷史、故事混淆視聽，台灣面對這種認知戰的狀況下，必須養成重複說、一直說、不停地說，才是重點。

藍士博指出，「光復節」這個詞彙的問題是，他既不光明、也不收復。從法理上來看，「收復」兩字本身就很有大的問題，從戰後台灣發展史來看，更加的不光明。他舉例，1945年8月15號戰爭結束，1945年10月25號辦光復節，兩個月的時間台灣風平浪靜，結果到1947年2月27號二二八事件，中間僅隔了14個月、約490天。

二二八事件紀念基金會執行長藍士博引用日本漫畫《葬送的芙莉蓮》的故事，指魔族學習人類的語言是為了要欺騙，台灣面對認知戰，必須養成重複說、一直說、不停地說。（記者塗建榮攝）

辜寬敏基金會今天下午在二二八國家紀念館舉辦「OMG~光復節又來了」論壇，現場有近百人參與，座無虛席。（記者塗建榮攝）

