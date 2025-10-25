稱有人扭曲歷史 朱立倫：抗戰勝利才有台灣光復

國民黨主席朱立倫25日出席於台北中山堂前舉辦的台灣光復80週年慶祝大會。（記者叢昌瑾攝）

國民黨主席朱立倫今日下午連同副主席夏立言、秘書長黃健庭參加在台北市中山堂廣場舉辦的「台灣光復80週年慶祝大會」，他在致詞時表示，今天是最重要的日子，80年前在國民黨與蔣中正委員長的領導下，犧牲了幾千萬人民的生命，才換來8年對日抗戰勝利，沒有抗戰勝利，就沒有台灣光復，而且80年前的今天日本簽訂降書換來台灣光復，這就是歷史的事實，任何人都不能忘記、抹殺與扭曲。

朱立倫強調，就是因為台灣光復，在中華民國的治理下，台灣才有今天的民主、自由與繁榮自信，今天所有的台灣之光都是因為80年前脫離日本殖民統治，這個歷史大家永遠不能忘記，今年立法院國民黨團與民眾黨團聯手通過恢復台灣光復節為國定假日，就是要讓台灣的下一代記住這個重要的日子，也不應該由於政黨意識型態而忘記歷史，甚至還有人要扭曲歷史，「難道我們今天還是殖民地？」他強調，台灣就是中華民國的。

他說，國民黨今年為了紀念抗戰80週年，總共舉辦10項系列活動，今天是最後一場活動，但最重要的意義是今年的台灣光復節已經成為全民共同紀念的國定假日。

此外，中華民國婦女聯合會主委雷倩表示，國民黨讓台灣光復節恢復成為國定假日，這個事情告訴大家，如果沒有政治力量，就沒有話語權，她並諷稱，如果覺得是「終戰」的人今天都應該「如喪考妣」，而且只能在家中哀哭切齒。

雷倩說，台灣光復對於中華民國來說是收復失土，對於那些過去與日本抗爭的人，是終於等到天光，所以台灣光復節的意義就是抗日戰爭、世界反法西斯的勝利，台灣回到中國的懷抱，至於另一個意義就是紀念過去那些反對日本殖民者的台灣人，從黑暗等到光明。

救國團主任葛永光則說，今年中國大陸也要紀念台灣光復80週年，如果我們連屬於自己的節日都不紀念，要放棄話語權，讓人家接收，中華民國的歷史就將成為中華人民共和國的一部分，他並擔憂教課書去中國化的課綱，已經讓年輕人慢慢忘記中華民國存在的歷史意義。

