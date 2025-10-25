為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔣萬安參與同志大遊行 遭民眾嗆聲：記得抗中保台

    2025/10/25 14:51 記者孫唯容／台北報導
    蔣萬安受訪時表示，今天這個日子，特別來到市府廣場前，最重要的是代表「leave no one behind」的精神跟態度。不過，蔣萬安離開性平辦公室攤位前，遭到民眾嗆聲，提醒他要記得「抗中保台」。 （記者孫唯容攝）

    蔣萬安受訪時表示，今天這個日子，特別來到市府廣場前，最重要的是代表「leave no one behind」的精神跟態度。不過，蔣萬安離開性平辦公室攤位前，遭到民眾嗆聲，提醒他要記得「抗中保台」。 （記者孫唯容攝）

    一年一度台灣同志大遊行今（25）日登場，今年遊行主題為「跨越標籤，理解差異」，台北市長蔣萬安循例到場參加，並在北市性別平等辦公室攤位前發放「御守」。蔣萬安受訪時表示，今天這個日子，特別來到市府廣場前，最重要的是代表「leave no one behind」的精神跟態度。不過，蔣萬安離開性平辦公室攤位前，遭到民眾嗆聲，提醒他要記得「抗中保台」。

    蔣萬安表示，今天特別來市府廣場前參加同志大遊行，當然特別到台北性別平等辦公室攤位，給辛苦的同仁加油、打氣。被問及今天參加同志大遊行有沒有特別挑選？蔣萬安表示，自己沒有特別準備，穿上白Ｔ跟牛仔褲，跟大家一樣。

    面對媒體追問，國民黨是否還有其他人，跟他一樣來參與遊行？蔣萬安說，今天這個日子，特別來到市府廣場前，最重要的是代表「leave no one behind」的精神跟態度。不過，蔣萬安離開性平辦公室攤位前，遭到港星杜汶澤嗆聲喊話「蔣萬安要抗中保台喔！」、「你是台灣人！」

    今年同志大遊主題是「超‧連結——跨越標籤，理解差異」，主辦單位以「超連結」（Hyperlink）作為網路資訊時代的象徵，探討網路社群的輿論環境如何塑造、甚至影響大眾對性與性別議題的認知；同時更強調「超‧連結」（Beyond Links），呼籲社會不要停留在表層的線上互動及符號，而是要跨越既有的標籤與偏見，重新建立人與人之間真實深刻、能理解彼此差異的連結。

    第23屆台灣同志遊行25日在台北市政府前廣場登場。（記者方賓照攝）

    第23屆台灣同志遊行25日在台北市政府前廣場登場。（記者方賓照攝）

    今天參與台灣同志遊行的民眾，在台北市政府前廣場揮舞彩虹旗。（記者方賓照攝）

    今天參與台灣同志遊行的民眾，在台北市政府前廣場揮舞彩虹旗。（記者方賓照攝）

    有馬來西亞人也參與今年的同志大遊行。（記者孫唯容攝）

    有馬來西亞人也參與今年的同志大遊行。（記者孫唯容攝）

    今年同志大遊主題是「超‧連結——跨越標籤，理解差異」，主辦單位以「超連結」（Hyperlink）作為網路資訊時代的象徵，探討網路社群的輿論環境如何塑造、甚至影響大眾對性與性別議題的認知。（記者孫唯容攝）

    今年同志大遊主題是「超‧連結——跨越標籤，理解差異」，主辦單位以「超連結」（Hyperlink）作為網路資訊時代的象徵，探討網路社群的輿論環境如何塑造、甚至影響大眾對性與性別議題的認知。（記者孫唯容攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播