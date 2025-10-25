蔣萬安參與同志大遊行 遭民眾嗆聲：記得抗中保台

蔣萬安受訪時表示，今天這個日子，特別來到市府廣場前，最重要的是代表「leave no one behind」的精神跟態度。不過，蔣萬安離開性平辦公室攤位前，遭到民眾嗆聲，提醒他要記得「抗中保台」。 （記者孫唯容攝）

一年一度台灣同志大遊行今（25）日登場，今年遊行主題為「跨越標籤，理解差異」，台北市長蔣萬安循例到場參加，並在北市性別平等辦公室攤位前發放「御守」。蔣萬安受訪時表示，今天這個日子，特別來到市府廣場前，最重要的是代表「leave no one behind」的精神跟態度。不過，蔣萬安離開性平辦公室攤位前，遭到民眾嗆聲，提醒他要記得「抗中保台」。

蔣萬安表示，今天特別來市府廣場前參加同志大遊行，當然特別到台北性別平等辦公室攤位，給辛苦的同仁加油、打氣。被問及今天參加同志大遊行有沒有特別挑選？蔣萬安表示，自己沒有特別準備，穿上白Ｔ跟牛仔褲，跟大家一樣。

面對媒體追問，國民黨是否還有其他人，跟他一樣來參與遊行？蔣萬安說，今天這個日子，特別來到市府廣場前，最重要的是代表「leave no one behind」的精神跟態度。不過，蔣萬安離開性平辦公室攤位前，遭到港星杜汶澤嗆聲喊話「蔣萬安要抗中保台喔！」、「你是台灣人！」

今年同志大遊主題是「超‧連結——跨越標籤，理解差異」，主辦單位以「超連結」（Hyperlink）作為網路資訊時代的象徵，探討網路社群的輿論環境如何塑造、甚至影響大眾對性與性別議題的認知；同時更強調「超‧連結」（Beyond Links），呼籲社會不要停留在表層的線上互動及符號，而是要跨越既有的標籤與偏見，重新建立人與人之間真實深刻、能理解彼此差異的連結。

第23屆台灣同志遊行25日在台北市政府前廣場登場。（記者方賓照攝）

今天參與台灣同志遊行的民眾，在台北市政府前廣場揮舞彩虹旗。（記者方賓照攝）

有馬來西亞人也參與今年的同志大遊行。（記者孫唯容攝）

有馬來西亞人也參與今年的同志大遊行。（記者孫唯容攝）

