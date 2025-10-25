為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    對岸設台灣光復紀念日 藍營：中共應承認國民黨領導全中華民國軍民抗戰勝利

    2025/10/25 14:51 記者施曉光／台北報導
    針對中國設立「台灣光復紀念日」，國民黨今日回應表示，中共當局既然要紀念台灣光復，就應該正視歷史、尊重史實，承認是由國民黨領導的全中華民國軍民，艱辛抗戰才贏得最終勝利，台灣才得以光復回歸中華民國。

    國民黨指出紀念光復的真諦，不僅是紀念中華民國從日本人手中拿回台灣的主權，讓台灣人民免於被殖民的地位，更是為了彰顯反對剝削與歧視、反對戰爭侵略的普世價值，唯有還原抗戰真相，才是對先烈最大的尊重。

    國民黨強調，「七七事變」之後的22場大型會戰，1117次重要戰役，每一場正面戰場的主力都是國軍將士以血肉之軀奮勇抗敵，歷史不容竄改，功績不容抹滅，歷史紀念不能只看見眼下的豐碩成果，更要銘記來時路的艱辛，這才對得起無數犧牲奉獻的中華民國軍民同胞。

