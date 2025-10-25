要求卓揆規劃永久安置屋 花縣府秘書長遭原民議員打臉

花蓮縣議員蔡依靜在饒忠（左四）講完，馬上跳出來說「祕書長你誤會了，我們要的就是中繼屋」。（記者花孟璟攝）

馬太鞍溪堰塞湖洪災後已經1個月，但今天卓榮泰到花蓮光復鄉災區視察時，卻上演縣府官員與部落意見衝突的尷尬場面！FATA'AN部落會議主席及耆老在卓榮泰抵達前就已經舉牌提出「部落集體中繼安置」訴求，但縣府秘書長饒忠卻似乎沒搞清楚狀況，仍要中央應規劃永久屋，這讓部落選出的縣議員蔡依靜直接發言打臉「秘書長誤會了，我們要的就是集體中繼屋」！

行政院長卓榮泰今天到花蓮光復鄉災區視察，中午到光復鄉大全附幼的災民收容所，聽取中長期安置計畫，FATA'AN部落會議主席率耆老族人在門口舉牌，訴求部落需要集體中繼屋，卓揆答應將研議。

在現場國土署簡報中長期安置方案結束後，陪同的花縣府秘書長饒忠發表意見，表示「中繼屋只能短暫住」，最多就是3到5年就要搬走。饒忠說，希望中央把重建補貼的資訊清楚告訴災民，「我的感覺好像災民認為，中繼屋蓋好就是給他永久住的，這可能要稍微釐清一下」。他強調，中繼屋是短暫居住，最終仍需搬回原宅或重蓋房子，縣府建議中央比照0403地震，制定永久屋重建補貼方案。

但饒忠發言時，旁邊FATA'AN部落選出的議員蔡依靜就已經明顯不耐「聽不下去」，終於饒忠講完，蔡依靜馬上發言「秘書長可能誤解了我們的意思」！蔡依靜強調，部落已經開了無數次會議，他們清楚中繼屋是短暫居住，因為部落跟0403地震受損的花蓮市區不同，部落文化要整體來看，部落如同一個國家「我們的部落現在損害很嚴重，族人不要被打散、不要個別去租房子，他們需要的是集體的、在2年或3年內可以共同居住的地方」。

蔡依靜說，族人的內心都受創了，需要集體在一起共度難關，這就是中繼屋最重要的功能，並要求國土署針對部落提出的選址地點進行評估；大馬村長王梓安也認為，如果放在大農大富園區、甚至瑞穗鄉都距離FATA'AN太遠了。

對於部落與縣府的不同意見，卓榮泰則出面緩頰，卓揆強調，中繼屋是「階段性」的安置不會改變，至於中繼屋之後的下一步安置工作，卓揆指示國土署、原民會和縣政府要好好思考，必須將頭目、縣議員和鄉長的意見「融合在一起」，預留一段時間，讓部落一起思考規劃未來可能的長期安置工作。

行政院長卓榮泰今天中午到光復鄉大全附設幼兒園視察，被安置的災民攔路陳情，希望政府趕快幫幫忙。（記者花孟璟攝）

FATA'AN部落對於中繼屋的陳情書，並當面請卓榮泰了解。（記者花孟璟攝）

FATA'AN部落包括耆老、村長及部落會議主席集結，縣議員蔡依靜（中右）表達部落需要集體中繼安置計畫。（記者花孟璟攝）

國土署現場簡報內容，提出將在今年底完成兩處基地共41戶中繼屋。（記者花孟璟攝）

國土署現場簡報內容，提出將在今年底完成兩處基地共41戶中繼屋，選址都在大進國小附近，距離部落很近。（記者花孟璟攝）

