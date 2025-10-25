國共同慶台灣光復節！台澎黨轟世紀騙局：盼成為主權獨立國家

台澎黨等團體召開「光復台澎，建國獨立－台灣光復是謊言，事實真相在眼前」記者會。（記者叢昌瑾攝）

今天（25日）是台灣光復節，台澎黨等團體召開「光復台澎，建國獨立－台灣光復是謊言，事實真相在眼前」記者會，直指國民黨和中共都在慶祝台灣光復，但根據歷史及國際條約，台灣光復節就是一個世紀大謊言，盼台澎能成為真正的主權獨立國家，讓中華民國流亡政權離開台澎。

台澎黨主席鄭自才指出，從二二八國際大屠殺慘案和長達38年的戒嚴體制可見，中華民國政權給台澎住民帶來的，並非光輝燦爛的未來，而是肉體、精神和思想上的煎熬磨難，其口中的「光復日」只不過是台澎及台澎人民的「再淪陷日」。

「台澎是台澎人的台澎，沒有向外來中國流亡政權退讓的理由、更沒有將腳下的土地拱手送給中國流亡政權的道理」，鄭自才呼籲，盼依據國際法規範及法理，在去殖民化脈絡下行使自決權、完成建國程序，讓台澎成為貨真價實的主權獨立國家，讓中華民國流亡政權離開台澎，讓「台灣光復」謊言永遠消失。

公投護台灣聯盟榮譽總召蔡丁貴回顧，「光復節」就是謊言和詐騙的結合，1943年美、英、中發表《開羅宣言》，僅討論台、澎的戰後出路，但沒作成決議，且中國的主張未獲其他兩國同意；1945年《波茨坦公告》雖延續《開羅宣言》，但因《開羅宣言》未決定將台澎交給中華民國，《波茨坦公告》自然也沒有這項內容；而後續的《舊金山和約》作為日本無條件投降的根據，同樣未將台澎主權交給中華民國。

蔡丁貴續指，1945年10月25日在台北中山堂舉行受降儀式，當時日本是向盟軍投降，並非僅向中華民國投降；中華民國代表陳儀更偷改盟軍統帥麥克阿瑟的命令，多加一段「將台灣澎湖主權交給中華民國」，時任日本代表安藤利吉發覺後，拒絕交出降伏書。因此，日本在中國戰區及香港等地都簽有降伏書，唯獨台灣沒有，這在國史館也找不到，前總統馬英九也承認沒有。

此外，美國在台協會（AIT）日前拋出「台灣地位未定論」，台灣轉型正義協會理事段震宇直言，現實與真理可能存在距離，真話一直被掩蓋，直到今年7月AIT處長谷立言明白表態，台灣記者還嚇一大跳、向美國國會求證，這顯示「台灣光復」是結構性的謊言；各政黨多年來向現實投機取巧，但國際形勢已迫使美方說出大實話。

台澎黨秘書長劉哲嘉則質疑，中國也在慶祝台灣光復，宣稱「台灣是中國一部分」，而國民黨主席當選人鄭麗文說「要把台灣人變成中國人」，紅藍都在慶祝台灣光復，而不認同自己是中國人的多數台灣人，要怎麼看待此事？若認同台灣光復的說法為真，是否也認同中共主張？

