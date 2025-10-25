為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    舉辦「AI型漁・智慧漁業座談會」許智傑：前鎮漁港打造「AI型漁業」最佳場域

    2025/10/25 13:53 記者葛祐豪／高雄報導
    許智傑認為前鎮漁港擁有完整的漁業鏈結，是打造「AI型漁業」的最佳場域。（記者葛祐豪翻攝）

    力拼民進黨高雄市長初選的立委許智傑，今（25日）聯手高雄區漁會、台灣區遠洋鰹鮪圍網漁船魚類輸出業公會，舉辦「AI型漁・智慧漁業座談會」，他強調前鎮漁港擁有完整的漁業鏈結，正是打造「AI型漁業」的最佳場域，有潛力成為台灣智慧漁業典範。

    這場座談會邀集中央與地方政府、漁業團體、企業，及水產養殖、電機工程、數位轉型等領域的專家，超過百人與會。

    許智傑致詞時強調，高雄擁有最大的漁業基地前鎮漁港，當AI的光芒灑向城市，應思考如何讓這股力量擁抱海洋及高雄養殖場，成為漁民真正的幫手，前鎮漁港擁有完整的漁業鏈結，正是導入AI、打造「AI型漁業」的最佳場域。

    許智傑說，台灣漁業面臨從業人口老化、極端氣候、國際資源競逐與缺工等嚴峻挑戰。AI不應只是個口號，必須實際走入漁港、上到漁船、進入養殖場，發展出漁民「用得起、學得會」的工具，從科技辨識魚種、分析漁場，到智慧監控水質、預警魚病，用更科學的方式提升產業韌性；隨著NVIDIA與鴻海在高雄設立先進算力中心，及台積電進駐，高雄正從傳統的海洋城市，蛻變為智慧科技的重要基地，這股能量將能強力驅動智慧漁業與藍色經濟的發展。

    農業部漁業署長王茂城表示，導入AI與大數據分析，是提升台灣漁業競爭力的關鍵，漁業署將持續鼓勵業界開發符合漁撈及養殖需求的智慧解決方案，從精準投餵、病害防治到漁獲溯源管理，建構更永續的漁業生產體系。

    高雄區漁會理事長黃一茂提到，漁民長年看天吃飯，最希望能有科學工具來降低風險、增加收入，共同找出讓產業升級的可行之路。

    高雄科技大學水產養殖系教授洪明昌，剖析AI在精準養殖的應用潛力；台灣海洋大學電機工程學系教授張忠誠則分享AI技術如何降低養殖現場人力需求、提升自動化，進而完成智慧化。

