館長赴中參與「臺灣光復紀念活動」嗆「幫賴清德尋根」

網紅「館長」陳之漢今（25日）搭乘班機前往北京，展開為期12 天的訪問行程。（記者陳逸寬攝）

網紅「館長」陳之漢今（25日）從桃園國際機場搭乘CA186班機前往北京，展開為期12天的訪問行程。出發前他受訪表示，此行將參加中國舉辦的「台灣光復紀念活動」，並稱這趟是「幫賴清德尋根之旅」。他也回嗆陸委會主委梁文傑：「我就挑今天去，不然你不爽喔！」

陳之漢表示，此次訪中行程除北京外，還將拜訪相關單位，洽談跨境商業合作案，並預計出席「台灣光復紀念日」相關活動。被問到是否刻意選在台灣光復節赴中，他回應，「不管是不是特別，剛好就排今天」，隨即再度嗆聲梁文傑：「我就挑今天去，不然梁文傑你不爽喔。」

請繼續往下閱讀...

日前，中國第十四屆全國人大常委會第十八次會議表決通過，將10月25日設為「台灣光復紀念日」。對此，陸委會批評此舉為「虛偽歷史敘事」，指出1945年台灣光復及對日作戰與中國共產黨毫無關聯，設立紀念日是對歷史的扭曲與政治操作。

「館長」陳之漢將前往北京參加中國舉辦的「臺灣光復紀念活動」（記者陳逸寬攝）

「館長」陳之漢回嗆陸委會主委梁文傑：「我就挑今天去，不然梁文傑你不爽喔。」（記者陳逸寬攝）

