    首頁 > 政治

    無視陸委會警告 「這些人」出席北京台灣光復80週年大會

    2025/10/25 13:20 記者鍾麗華／台北報導
    中國全國人大常委會昨通過設立「台灣光復紀念日」，中國全國政協主席王滬寧說，「台灣光復紀念日」充分體現全國各族人民堅持「一個中國」原則。（中央社資料照）

    中國全國人大常委會昨通過設立「台灣光復紀念日」，中國全國政協主席王滬寧說，「台灣光復紀念日」充分體現全國各族人民堅持「一個中國」原則。（中央社資料照）

    中國全國人大常委會昨通過設立「台灣光復紀念日」，今天進一步在北京人民大會堂舉行「紀念台灣光復80週年大會」，原本外傳中共總書記習近平將發表講話，但最後僅中國全國政協主席王滬寧、中共中央政治局委員、外交部長王毅等人出席，層級大為降低。王滬寧提到，「台灣光復紀念日」充分體現全國各族人民堅持「一個中國」原則。

    陸委會強調，中共近年來一再虛構台灣於二戰後歸屬於中華人民共和國的錯假敘事，扭曲二戰歷史文件，宣傳「兩岸一中」、「國際一中」的虛偽政治框架，藉舉辦此一活動，達到矮化我國及捏造台灣屬於中華人民共和國的目的。

    儘管陸委會三令五申，禁止中央與地方公職人員參加，並呼籲各級學校教職人員，及各政黨、法人、人民團體或個別人士遵守兩岸規範，以國家利益為先，切勿參加此類由中方主導或呼應中方主張的相關活動。

    雖傳出台灣網紅「館長」陳之漢將赴北京參與這場活動，但事實上，館長今天中午才從桃園機場出發赴北京，來不及參加在人民大會堂舉辦的大會。不過，根據媒體報導，中國全國台企聯會長李政宏、台大哲學系教授苑舉正、銘傳大學公共事務系教授楊開煌、前立法委員邱毅、旺旺集團總經理蔡旺庭、前國民黨中央委員徐正文、台灣《觀察》雜誌發行人紀欣等人也與會，北京也安排部分「台灣代表」在會上發言。

    王滬寧指出，全國人大常委會近日審議通過，將每年10月25日定為「台灣光復紀念日」，這一決定在光復80週年之際公布，充分體現全國各族人民堅持「一個中國」原則、捍衛國家主權和領土完整的堅定意志，也反映包括台灣同胞在內海內外中華兒女的共同心聲。

    王滬寧稱，這項舉措不僅鞏固了「世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割一部分」的國際共識，更將激勵兩岸同胞繼承愛國主義與抗戰精神，為實現祖國完全統一和民族復興而共同奮鬥。

    王滬寧並稱，「和平統一」後有強大祖國作後盾，台灣經濟發展、能源資源保障、基礎設施建設、安全保障、對外交往、台灣同胞民生福祉、精神文化生活「會更好」。

