柯志恩掛「這柯不一樣」看板 可能對手4綠委有話說

民進黨4名有意參選高雄市長的立委，今早都陪同市長陳其邁出席新興區的重陽節敬老活動。（記者許麗娟攝）

國民黨立委柯志恩今（25）日選在旗津高掛競選高雄市長的首面看板，民進黨4名有意參選市長的立委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺今日一早與市長陳其邁一同出席新興區的重陽節活動，對於柯志恩的起手式，以及黨內初選民調要到明年1月12至17日後才能決定人選，皆表示尊重黨內機制。

柯志恩高掛「這柯不一樣」，邱議瑩表示，她也很想知道柯志恩到底哪裡不一樣？現在看到的不一樣是連中國國民黨的黨徽都不敢掛，也想請教她，對於非洲豬瘟的處理會不會跟市長陳其邁不一樣？對於兩岸的看法，會不會跟國民黨主席當選人鄭麗文不一樣？

賴瑞隆表示，柯志恩一直攻擊、抹黑和醜化高雄，他呼籲用正向的選舉。而且柯跟著傅崐萁的腳步，新的財劃法讓高雄損失200億，高雄人不會接受，支持修法比掛200塊看板更重要。對柯志恩來勢洶洶，賴瑞隆說，會把初選當大選來準備，全力備戰、爭取市民的支持。

許智傑指出，民進黨初選是兄弟姊妹爬山各自努力，但最後一定會團結一致，贏得最後的勝利，他的起步雖然最晚，但20幾年來扎根高雄，相信會倒吃甘蔗、漸入佳境、後發先制。

林岱樺則說，招牌是選舉亮相的作為，重點還是對於高雄整體產業的發展長期深耕，是不是堅持護台灣、挺民主、固高雄、拚發展，才是重中之重。她也尊重黨的初選機制。此外，對於涉詐助理費案27日上午將出庭，林岱樺說，對於不利證據的不法與不屬於，以及有利證據的刻意隱瞞，她和律師團隊會做清楚的呈現，邀請大家來出席旁聽。

民進黨立委邱議瑩說很想知道柯志恩有什麼不一樣。（記者許麗娟攝）

民進黨立委賴瑞隆呼籲柯志恩，支持財劃法修法比掛200塊看板更重要。（記者許麗娟攝）

民進黨立委許智傑指出，民進黨初選是兄弟姐妹爬山各自努力，但最後一定會團結一致，贏得最後的勝利。（記者許麗娟攝）

民進黨立委林岱認為護台灣、挺民主、固高雄、拚發展，才是重中之重。（記者許麗娟攝）

