慶祝光復遊行經過「湯德章紀念公園」 吳依潔：最大的諷刺

光復遊行隊伍行經湯德章紀念公園「強碰」基進黨抗議行動者。（記者王姝琇攝）

國民黨多位議員今天攜手民團合辦光復祭典、升旗、遊行，基進黨則號召民眾齊聚湯德章公園抗議，兩派人馬隔著馬路疾呼口號形成對比，基進台南黨部主委吳依潔痛批遊行行經「湯德章紀念公園」是最大的諷刺，還喊出「回歸祖國懷抱」口號！

慶祝光復遊行隊伍從忠烈祠出發，行經湯德章紀念公園時「強碰」基進黨抗議隊伍，抗議者疾呼「歷史不該被偽造，破除光復謊言」，另一派人馬則喊出「日本戰敗，抗戰勝利，回歸祖國懷抱」，現場警員將雙方人馬隔開，所幸未爆發衝突。

請繼續往下閱讀...

吳依潔表示，台灣人不應將中國主權史觀的論點化作國族共同記憶。根據《舊金山和約》記載日本放棄台灣主權之後，並未將台灣移交給任何國家；依《聯合國憲章》所保障的人民自決權，台灣主權屬於台灣住民，但國民政府卻如毒瘤一般寄生在台灣這塊土地上長達百年之久。更諷刺的是，今日竟發起此次光復遊行，行經據點還包括「湯德章紀念公園」。

吳依潔說，過去湯德章也曾期待，在脫離日本殖民後，可以迎來祖國。然而當時國民政府所帶來的卻完全突破台灣人的想像：專制的態度、落後的法制觀念與社會習慣等，讓台灣人民期待落空，甚至假「戡亂」之名，濫殺台灣人民無數。比起國民政府所自稱的「光復」，對台灣而言，更像是一場災難與浩劫。而湯德章最終也是為國民政府迫害致死。

吳依潔指出，台灣基進在這不該被紀念的日子裡，同時在南北發起抗議行動，也清楚表明，戰後由國民政府統治下的台灣不是光復，而是淪陷，甚至是另一場侵佔、劫掠與殖民的開始。盼台灣人能夠一同響應，奪回屬於我們主體的歷史記憶。

台南基進黨與支持者向光復遊行隊伍疾呼口號「歷史不該被偽造，破除光復謊言」進行抗議。（記者王姝琇攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法