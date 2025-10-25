批藍白修法配合中國制定光復節 姚嘉文：對台灣是個侮辱

總統府資政姚嘉文致詞表示，台灣國會配合中國政府，強迫人民接受光復節，這個是台灣是個汙辱，也對台灣主權造成很大的危險。（記者塗建榮攝）

中國人大昨表決設立「台灣光復紀念日」，台灣基進、台獨聯盟以及台灣國家聯盟今天在台北公會堂（今中山堂）周邊舉辦「台灣主權在我，破除光復謊言」遊行，主張10月25日是台灣的劫難日。受邀與會的總統府資政姚嘉文致詞表示，台灣國會配合中國政府，強迫人民接受光復節，這個對台灣是個侮辱，也對台灣主權造成很大的危險。

立法院今年5月三讀通過國民黨團、民眾黨團提出的「紀念日及節日實施條例」，除了將辦法提升位階至法律，另新增4+1天國定假日，包含9月28日孔子誕辰紀念日、10月25日臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日、12月25日行憲紀念日、小年夜，另將5月1日勞動節改為全國放假。

請繼續往下閱讀...

姚嘉文致詞表示，10月25日不是什麼台灣光復節，也無關台灣主權關係的移轉，而是日本向盟軍投降，舉行受降儀式的日子，就國際法來說，台灣的主權地位應該依據《舊金山和約》論定。

姚嘉文指出，今年立法院表決決定光復節放假，這完全是配合中國共產黨政府的需要，台灣國會配合中國政府，強迫台灣人民接受這個日子、還要大家放假，這個是台灣是個汙辱，也是台灣的損失，也對台灣主權造成很大的危險。

台灣基進黨主席王興煥表示，台灣主權屬於台灣人民，二戰後日本依《舊金山和約》放棄台灣主權，並未移交任何國家，而依《聯合國憲章》，主權屬台灣住民自決。中華民國以盟軍身分接管，卻變成侵佔殖民，台灣並非光復而是淪陷。

台大歷史系名譽教授周婉窈表示，當初中華民國政權代理盟軍軍事占領台灣，軍事占領不會產生主權移轉的國際法效力，且國民黨軍隊來台後旋即展開對台灣人的屠殺，因此10月25日根本不是什麼「光復節」，而是台灣人的劫難日。

台灣教授協會會長薛化元指出，軍事接收並不是主權的轉移，對於國共兩黨都宣稱《開羅宣言》將台灣歸還中國，即使承認《開羅宣言》的英美兩國，也都以正式外交文件說明宣言無法就其自身將主權從日本轉移到中國；此外，蔣介石在1949年承認台灣的「託管地地位」，既然如此，中華民國如何在1945年「光復」台灣？

台灣獨立建國聯盟中央委員甘知沂說，80年前的今天，日本在台北公會堂簽署投降文件，成為台灣主權問題與中華民國對台暴力統治的開端。他們口中的光復，正是我們的殖民開始日。唯有撕破這個「光復」神話，台灣才能真正從中國民族主義的歷史敘事中解放。

台灣基進、台獨聯盟以及台灣國家聯盟今天舉著「台灣主權在我，破除光復謊言」牌子繞行中山堂，最後以撕毀中華民國以及中華人民共和國國旗的行動，象徵台灣應將中國禁錮掃進歷史垃圾桶。（記者塗建榮攝）

台灣基進、台獨聯盟以及台灣國家聯盟在台北公會堂（今中山堂）周邊舉辦「台灣主權在我，破除光復謊言」遊行記者會。（記者塗建榮攝）

「台灣主權在我，破除光復謊言」遊行最後，與會團體以撕毀中華民國以及中華人民共和國國旗的行動，象徵台灣應將中國禁錮掃進歷史垃圾桶。（台灣基進提供）

「台灣主權在我，破除光復謊言」遊行最後，與會團體以撕毀中華民國以及中華人民共和國國旗的行動，象徵台灣應將中國禁錮掃進歷史垃圾桶。（台灣基進提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法